Вместо импортных автобусов будут наши «Соллерсы»

Группа Sollers начала выпуск автобусов Sollers SA9 и Sollers SA6 во Владивостоке

На «Соллерсе» стартовало серийное производство туристических и междугородних автобусов: Sollers SA9 и Sollers SA6.

На торжественной церемонии открытия присутствовал зампред Правительства РФ Денис Мантуров.

На заводе организованы сборочная и тестовая линии, используется современное тестовое оборудование и есть испытательный трек.

Туристический автобус Sollers SA9

Туристический Sollers SA9

Флагманская модель, автобус Sollers SA9 оснащен дизельным двигателем мощностью 370 л.с. и соответствует экологическим нормам Евро-5. Он рассчитан на 51 пассажира, объем багажных отсеков составляет до 9,1 куб. м. Есть удобное место для работы гида.

Среди систем безопасности – ABS, система стабилизации кузова ESC и система предупреждения о лобовом столкновении. В салоне - комфортные кресла, объемные багажные полки, USB-порты и система кондиционирования.

Междугородний автобус Sollers SA6

Междугородний Sollers SA6

Модельная гамма автобусов Sollers SA6 состоит из автобусов большого (12 м, 330 л.с., Евро-5) и среднего (9 м, 245 л.с., Евро-5) классов.

Пассажировместимость автобуса Sollers SA6 в 9-метровом исполнении составляет 35 человек, а вместимость багажного отсека – 3,3 куб. м. Для 12-метрового варианта – 51 человек и 6,3 куб. м.

В салоне сиденья с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, есть климатическая система. Продажи автобусов начнутся в декабре 2024 года, предполагается выпускать до 1500 автобусов в год и поэтапно увеличивать локализацию.

Новые автобусы Sollers SA9 и SA6 должны стать альтернативой импортным моделям.

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Источник: Sollers