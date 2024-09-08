Последует ли за концом эры ДВС запрет на бензин и дизтопливо? Скорее всего

В ЕС для автомобилей с ДВС хотят запретить использовать бензин и дизтопливо

С 2035 года производство новых двигателей внутреннего сгорания будет прекращено, однако существующие дизельные и бензиновые автомобили использовать все еще будет можно. Но что произойдет в странах Евросоюза с топливом, сделанным из нефти?

Впервые после дискуссий о прекращении использования двигателей внутреннего сгорания в ЕС обсуждается конкретная дата запрета ископаемого топлива: 2045 год.В частности, в позиционном документе Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) на странице 7 указано требование: «В интересах защиты климата ископаемое топливо больше не должно продаваться на немецких заправочных станциях с 2045 года».

Таким образом, Ассоциация хочет стимулировать продажи экологически чистого топлива, такого как HVO (на основе растительных масел) и электронное топливо, установив фиксированную дату для поэтапного отказа от ископаемого топлива.

Вводится категория «Только электронное топливо», которую планируется интегрировать в регулирование предельной стоимости автопарка. Решить этот вопрос планируют к осени 2024 года.

Однако многим до сих пор неясно, каким будет автомобиль, работающий исключительно на электронном топливе? Как запретить такому автомобилю использовать топливо из нефти?

Предполагается, что автомобили сами смогут распознавать вид топлива, который в них заливают, и если их заправят «старым» бензином или дизтопливом, просто не станут заводится. Такой класс автомобилей может быть сертифицирован после 2035 года.

Электронное топливо считается почти климатически нейтральным и экологически чистым при определенных условиях производства. Но дешевого электронного топлива пока делать не научились, и оно может стать для автовладельцев поистине «золотым».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Auto Bild