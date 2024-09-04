Корейцы снова удивили: инженеры разработали колесо-трансформер. Объясняем, для чего

Инженеры Hyundai создали улучшающие аэродинамику автомобилей колеса-трансформеры

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai внедрил очередную новацию в виде колеса с изменяющейся формой. По заявлениям представителей компании, такое колесо не только улучшает аэродинамику, но и способствует охлаждению тормоза.

Отмечается, что порядка 25% сопротивления воздуха автомобиля возникает из-за колес. Для решения проблемы специалисты Hyundai разработали уникальную систему: при нагреве тормоза колесо открывает специальные аэродинамические заслонки, а после охлаждения они закрываются.

Уникальность системы заключается в том, что для ее функционала не потребуется сложных датчиков и электромоторов. В Hyundai использовали тепло от тормозов для активации пружинного механизма, именно он открывает и закрывает заслонки. Такое решение очень эффективно, кроме того, снижается вес за счет отсутствия проводов и датчиков. К тому же это еще и экономически рационально с точки зрения стоимости.

Система использует кинетическую энергию колес для работы при высоких скоростях, что делает ее еще более эффективной. Новация значительно повысит и безопасность, и топливную экономичность автомобилей, и станет важным элементом будущих моделей Hyundai.

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Источник: 32cars.ru