#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Корейцы снова удивили: инженеры разработали колесо-трансформер. Объясняем, для чего

Инженеры Hyundai создали улучшающие аэродинамику автомобилей колеса-трансформеры

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai внедрил очередную новацию в виде колеса с изменяющейся формой. По заявлениям представителей компании, такое колесо не только улучшает аэродинамику, но и способствует охлаждению тормоза.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Отмечается, что порядка 25% сопротивления воздуха автомобиля возникает из-за колес. Для решения проблемы специалисты Hyundai разработали уникальную систему: при нагреве тормоза колесо открывает специальные аэродинамические заслонки, а после охлаждения они закрываются.

Уникальность системы заключается в том, что для ее функционала не потребуется сложных датчиков и электромоторов. В Hyundai использовали тепло от тормозов для активации пружинного механизма, именно он открывает и закрывает заслонки. Такое решение очень эффективно, кроме того, снижается вес за счет отсутствия проводов и датчиков. К тому же это еще и экономически рационально с точки зрения стоимости.

Система использует кинетическую энергию колес для работы при высоких скоростях, что делает ее еще более эффективной. Новация значительно повысит и безопасность, и топливную экономичность автомобилей, и станет важным элементом будущих моделей Hyundai.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | Hyundai
Количество просмотров 218
04.09.2024
Фото:freepik / freepik | Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0