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На этот штраф водители особенно часто попадают осенью!

Эксперт «За рулем» напомнил, чем опасны грязные автомобильные номера

Осенью машины моют реже, и это понятно. Первая причина – это грязь. А вторая – «на кой эта мойка сдалась»... если за пыль или грязь на кузове не наказывают? Так-то оно так, но есть нюанс, о котором напомнил обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин. А также выяснил, как современные камеры читают загрязненные номерные знаки.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Некоторых грязь на кузове автомобиля даже радует: номера, по объективным причинам, становятся нечитаемыми! Мы поинтересовались у разработчика комплексов фотовидеофиксации, как распознают современные камеры грязные номера.

Ответ был ожидаемым: почти никак. Точнее, чем грязнее номер, тем хуже его видно. Но последовало и уточнение: сплошная грязь, полностью скрывающая номерной знак, бывает нечасто. Поэтому правильнее говорить о снижении процента распознавания. Ситуация та же, что и с человеческим зрением – даже запачканный номер можно распознать.

Такой номер – это минус 500 рублей из вашего кошелька
Такой номер – это минус 500 рублей из вашего кошелька

То есть эффективность этого изначально сомнительного лайфхака – под вопросом. А вот «попасть» можно вполне! Ведь в соответствии со статьей 12.2 КоАП грязные номерные знаки считаются нарушением закона. Ввиду этого инспектор ГАИ имеет полное право оштрафовать вас на 500 рублей. Пустячок, а неприятно!

О других плюсах и минусах осенней автомойки подробно рассказываем в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 63
04.09.2024
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