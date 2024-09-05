Благодаря просветительскому проекту пострадавшие в ДТП получат помощь

Т-Страхование и Фонд против ДТП запустили проект по безопасности на дорогах

Т-Страхование и Фонд против ДТП запустили просветительский проект, цель которого — профилактика ДТП среди клиентов-россиян и помощь людям, пострадавшим в авариях. В рамках проекта компании запустят совместную благотворительную акцию, а также ряд активностей для улучшения знаний ПДД и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

В течение всего сентября с каждой покупки страхового полиса ОСАГО или каско сроком на один год от Т-Страхования 5% будет перечислено в Фонд против ДТП. Собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда и развитие просветительских программ. Также Т-Страхование совместно с экспертами фонда дополнит скрипты для операторов Линии помощи — бесплатной горячей линии для автомобилистов, а также комиссаров Помощи на дорогах.

Обновления будут разделены на два блока: первый блок — рекомендации по сохранению безопасности на дорогах и предотвращению аварий, второй — психологическая помощь людям, попавшим в ДТП.

Ежегодно сотни тысяч людей нуждаются в медицинском уходе после аварий на дороге. В 2023 году в России количество пострадавших в ДТП достигло 166,5 тысячи человек.

Тем, кто после аварии столкнулся с трудностями, помогает Фонд против ДТП. Помимо адресной помощи подопечным фонд реализует профилактические программы, которые позволяют сократить количество аварийных ситуаций — первопричину травм.

Иван Мироненко, генеральный директор Т-Страхования:

– Т-Страхование оказывает комплексную поддержку водителям на дорогах — это сервис „Помощь на дорогах“, который за время существования оказал поддержку почти 88 тысячам людей, и горячая линия, операторы которой круглосуточно консультируют автовладельцев по всем вопросам. Благодаря благотворительному проекту мы можем объединить усилия с Фондом против ДТП, чтобы бороться не только с последствиями ДТП, но и с их причинами.

Татьяна Полякова, руководитель стратегических социальных проектов Т-Банка:

– Задача Т-Банка — построить экосистему для оказания помощи благотворительному сектору и развивать свои активы в этом направлении. Перечисляя средства в Фонд против ДТП, мы превращаем обычную покупку полиса в реальную помощь. Привлечение к проекту автовладельцев позволяет задействовать большое количество людей и сделать помощь быстрой и удобной.

Анастасия Кириенко, директор Фонда против ДТП:

– Пострадавшие в ДТП часто сталкиваются с необходимостью длительного реабилитационного периода — в таких случаях и помогает наш фонд. За время работы мы уже смогли обеспечить адресную поддержку 487 пострадавшим в результате ДТП. Чтобы сократить количество аварий, мы реализуем программы, направленные на улучшение знаний правил дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Мы надеемся, что участие в проекте Т-Страхования поможет привлечь внимание автовладельцев к проблеме и повлияет на их собственную культуру поведения на дороге.