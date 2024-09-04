Новый компактный кроссовер по цене Lada Vesta: дата начала продаж

В России 9 сентября начнутся продажи кроссовера Forthing T5 за 1,95 млн рублей

Продажи кроссовера Forthing T5 начнутся в России 9 сентября. Стоимость модели – 1 950 000 рублей.

Габариты кроссовера составляют 4545×1825×1750 мм при колесной базе 2720 мм. Автомобиль длиннее Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Geely Atlas Pro.

Forthing T5

Под капотом Forthing T5 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель 4J15T с турбонаддувом, мощностью 144 л.с. Он изготовлен на основе технологий Mitsubishi. Заправлять этот двигатель можно бензином с октановым числом АИ-92. Также автомобиль оснащен 6-ступенчатой классической АКП.

Объем багажника – 515 литров. Салон обшит экокожей, а передние кресла дополнены обогревами. Комфортную езду обеспечивает независимая подвеска на задней оси.

Интерьер Forthing T5

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: ixenmotors.ru