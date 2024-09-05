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Неубиваемое шасси, высокий клиренс, отличный дизайн — кроссовер дешевле 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Renault Arkana с пробегом

Какую машину купить, если у вас чуть менее 2 миллионов рублей? В теории, за 1,9 млн можно взять новехонькую Весту SW Cross. Но можно предпочесть ей среднеразмерный кроссовер 4х2 в возрасте 5-10 лет и с пробегом до 150 тысяч км.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Поклонники отечественного автопрома и пресс-служба АВТОВАЗа поспешат заметить, что у этого выбора есть очевидные слабые стороны, но все остальные вслед за экспертом «За рулем» Сергеем Зиновьевым с удовольствием ринутся в плаванье по бурым (и это не опечатка) волнам рынка авто с пробегом.

Тут нас ждет немало любопытных находок – вот, например, Renault Arkana: клиренс 205 мм, несгибаемое шасси Дастера, более внушительные габариты и база и... иной набор агрегатов. За 1,9 млн рублей – машины 3-5 лет, в том числе с «детскими» пробегами меньше 50 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– На вторичке Arkana представлена обильнее, чем более массовый Duster. Оснащена она интереснее, и формат кросс-купе модный, а по ценам паритет – и это указывает на низкую ликвидность. Объяснить ее несложно – гидроавтомата нет, двухлитрового атмосферника и дизеля тоже. А версии с вариатором и турбомотором 1.3 (150 л. с.) не вызывают доверия у вторых владельцев.

Долговечная комбинация, по сути, единственная – базовый атмосферник H4M 1.6 (114 л. с.) в паре с МКП пройдут 250, а то и 300 тысяч км. Вариаторы Jatco JF015E (1.6) и JF016E (при моторе 1.3) часто просятся в ремонт до 150 тысяч. Данных по надежности двигателя 1.3 всё еще недостаточно, но прямой впрыск и алюминиевый блок обычно порождают капризный характер.

Как бы там ни было, машина весьма надежна – внезапные поломки до 100 тысяч км редки. Богатые комплектации не уступят по наполнению более дорогим моделям. А сервисом и снабжением запчастями заведуют фирменные «ладовские» центры и магазины.

А что еще посмотреть на тему «моноприводный кроссовер до 150 тысяч км по цене Весты SW Cross»? Читайте в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 328161
05.09.2024
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Отзывы о Renault Arkana ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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