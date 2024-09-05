Благодаря льготному автокредитованию в России в 2 раза выросли продажи авто

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Минпромторг: на льготное автокредитование в 2025 году выделят более ₽23 млрд

На финансирование программ льготного автокредитования в России на 2025 год планируется выделить более 23 млрд рублей, а льготного лизинга автотехники – 11 млрд рублей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Восточного экономического форума.

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Глава ведомства напомнил, что изначально на текущий год из федерального бюджета на возмещение банкам скидок по льготным автокредитам было предусмотрено 17,3 млрд рублей и 9 млрд рублей – на скидки по программам льготного лизинга. С начала 2024 года за счет автокредитных программ уже реализовано более 52,7 тыс. автомобилей – этот показатель почти в два раза больше, чем за весь 2023 год. В рамках лизинговой программы – 29,7 тыс. автомобилей.

«Пока что действующим федеральным законом о бюджете предусмотрено увеличение финансирования обеих программ на 2025 и 2026 годы. В следующем году рассчитываем направить более 23 млрд рублей на финансирование программы льготного автокредитования, 11 млрд рублей – на программу льготного лизинга», – уточнил глава Минпромторга.

Алиханов заверил, что в ведомстве будут мониторить ситуацию на рынке и в случае возникновения потребности предпримут необходимые меры в части господдержки спроса.

Напомним, общий объем финансирования мер господдержки автопрома РФ в 2024 году составляет 44,4 млрд руб. Ожидается, что господдержка простимулирует продажи порядка 114,4 тыс. единиц техники.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 79
05.09.2024
Фото:Depositphotos
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