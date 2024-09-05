Тарифы по ОСАГО изменятся
Банк России намеревается повысить тарифы по ОСАГО для некоторых водителей. Планируется расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже, пояснили в пресс-службе регулятора.
Уточняется, что ставки по ОСАГО для обычных водителей останутся прежними.
Регулятор пояснил, что сегодня мотоциклисты платят за полис меньше других, но размер ущерба в ДТП по их вине сопоставим с убытками от легковых машин. К тому же за два года показатель вырос на 32%.
Также грузовики чаще других участников движения становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом в 400 тыс. рублей. Такого рода выплаты они получают в два раза чаще, чем остальные.
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Источник: пресс-служба ЦБ