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Тарифы по ОСАГО изменятся

Центробанк поднимет на 20% стоимость ОСАГО для мотоциклов и грузовиков

Банк России намеревается повысить тарифы по ОСАГО для некоторых водителей. Планируется расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже, пояснили в пресс-службе регулятора.

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Уточняется, что ставки по ОСАГО для обычных водителей останутся прежними.

Регулятор пояснил, что сегодня мотоциклисты платят за полис меньше других, но размер ущерба в ДТП по их вине сопоставим с убытками от легковых машин. К тому же за два года показатель вырос на 32%.

Также грузовики чаще других участников движения становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом в 400 тыс. рублей. Такого рода выплаты они получают в два раза чаще, чем остальные.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: пресс-служба ЦБ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 57
05.09.2024
Фото:Depositphotos
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