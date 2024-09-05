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2,3 л, 280 л.с.: в Россию приехал американский заряженный хэтчбек

В России в продажу поступил новый хот-хэтч Ford Focus ST за ₽4,65 млн

Дилер из Владивостока привез в Россию заряженный хетчбэк Ford Focus ST актуального поколения. Под капотом автомобиля 2,3-литровый бензиновый мотор Ecoboost с отдачей 280 л.с. и МКП, привод передний. До «сотни» хетчбэк разгоняется за 5,7 секунды.

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Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

В оснащении автомобиля передний дифференциал с электронным управлением и несколько режимов работы управляющей электроники: Normal, Slippery/Wet и Sport.

Ford Focus ST
Ford Focus ST

Длина Ford Focus ST равна 4378 мм при колесной базе 2700 мм. В 2022 году Ford заявил, что производство Focus будет свернуто в 2025 году, так как наибольшей популярностью у покупателей пользуются кроссоверы.

Ford Focus ST
Ford Focus ST

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 1439
05.09.2024
Фото:Ford
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