2,3 л, 280 л.с.: в Россию приехал американский заряженный хэтчбек
Дилер из Владивостока привез в Россию заряженный хетчбэк Ford Focus ST актуального поколения. Под капотом автомобиля 2,3-литровый бензиновый мотор Ecoboost с отдачей 280 л.с. и МКП, привод передний. До «сотни» хетчбэк разгоняется за 5,7 секунды.
В оснащении автомобиля передний дифференциал с электронным управлением и несколько режимов работы управляющей электроники: Normal, Slippery/Wet и Sport.
Длина Ford Focus ST равна 4378 мм при колесной базе 2700 мм. В 2022 году Ford заявил, что производство Focus будет свернуто в 2025 году, так как наибольшей популярностью у покупателей пользуются кроссоверы.
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
- «За рулем» можно читать в Viber
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: Autonews.ru