ОСАГО в России подорожает на треть

НАС: страховщики поднимут стоимость полиса ОСАГО для легковых машин на 30%

Страховые компании в России рассматривают возможность повышения стоимости ОСАГО на 30% к концу текущего года, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он пояснил, что страховщики планируют провести данное изменение через свою отраслевую организацию, но точные сроки введения изменений пока неизвестны, ведь это решение требует одобрения ЦБ.

Рост стоимости на 30% объясняется анализом страховщиков относительно увеличения цен на комплектующие и сервисные услуги, отметил Шапарин. Он пояснил, что страховые компании внесли изменения в коэффициенты, влияющие на базовую ставку ОСАГО.

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Источник: «Газета.Ru»