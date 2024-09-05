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ОСАГО в России подорожает на треть

НАС: страховщики поднимут стоимость полиса ОСАГО для легковых машин на 30%

Страховые компании в России рассматривают возможность повышения стоимости ОСАГО на 30% к концу текущего года, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Он пояснил, что страховщики планируют провести данное изменение через свою отраслевую организацию, но точные сроки введения изменений пока неизвестны, ведь это решение требует одобрения ЦБ.

Рост стоимости на 30% объясняется анализом страховщиков относительно увеличения цен на комплектующие и сервисные услуги, отметил Шапарин. Он пояснил, что страховые компании внесли изменения в коэффициенты, влияющие на базовую ставку ОСАГО.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 210
05.09.2024
Фото:Depositphotos
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