Пассажирский автобус врезался в здание: подробности ДТП в Ярославской области
5 сентября в городе Рыбинск Ярославской области около 7:40 на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и автомобиль Tank. Уточняется, что автобус двигался по маршруту № 16.
В результате ДТП автобус съехал с дороги и врезался в здание. По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек: семь пассажиров автобуса и водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работают правоохранители. В ходе проверки Госавтоинспекция должна установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует проведение проверки.
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Источник: Прокуратура Ярославской области, УМВД России по Ярославской области