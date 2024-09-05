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Пассажирский автобус врезался в здание: подробности ДТП в Ярославской области

Восемь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Рыбинске

5 сентября в городе Рыбинск Ярославской области около 7:40 на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и автомобиль Tank. Уточняется, что автобус двигался по маршруту № 16.

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В результате ДТП автобус съехал с дороги и врезался в здание. По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек: семь пассажиров автобуса и водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают правоохранители. В ходе проверки Госавтоинспекция должна установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует проведение проверки.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Прокуратура Ярославской области, УМВД России по Ярославской области

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram | Прокуратура Ярославской области
Количество просмотров 82
05.09.2024
Фото:Telegram | Прокуратура Ярославской области
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