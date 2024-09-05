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Назван самый подешевевший новый автомобиль в России

«Авто.ру Оценка»: средняя цена нового автомобиля в РФ составила 3,65 млн рублей

Средняя стоимость новой машины в августе выросла по сравнению с июлем на 2% и составила 3,65 млн рублей. Но она все же оказалась на 6,6% ниже, чем в том же месяце в 2023 году, подсчитали эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».

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Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Также специалисты выяснили, что сразу в восьми регионах России средняя цена новой машины снизилась на 5% и более. Больше всего цены упали в Вологодской области (минус 12%, до 2,23 млн рублей). Затем идут Тюменская область (минус 8,4%; 3,14 млн рублей) и Красноярский край (минус 8,4%; 3,04 млн рублей).

В 20 регионах в августе новые машины, наоборот, подорожали. Лидером стала Новгородская область. Относительно июля машины там подорожали в среднем на 33%, до 2,32 млн рублей.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Больше всего подешевел в августе кроссовер Hyundai Tucson (минус 4%, средняя цена 3,95 млн рублей). На 4%, или 1,5 млн рублей, уменьшилась средняя цена представительского люксового седана Mercedes-Maybach S-Class (37,59 млн рублей), а в ТОП-5 по размеру снижения цен в августе также вошли Mazda CX-5, Toyota RAV4 и электрокар Zeekr 001.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 21714
05.09.2024
Фото:Hyundai
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