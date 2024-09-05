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Названы самые продаваемые новые автомобили в России

«Автостат»: продажи легковых машин в России в августе 2024 года выросли на 35,1%

В августе россияне купили 148 338 новых автомобилей, что стало рекордом за последние 3,5 года. Результат в годовом выражении вырос на 35,1%.

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Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Среди брендов лидирует Lada, модель-бестселлер – Lada Granta. На втором месте оказался Haval и компактный кроссовер Jolion. Тройку лидеров замкнула марка Chery и Tiggo 7 Pro Max.

Самые продаваемые модели автомобилей в августе 2024 года в России

1. Lada Granta (18 832 проданных автомобиля);

2. Lada Vesta (11 288 шт.);

3. Haval Jolion (8 955 шт.);

4. Chery Tiggo 7 Pro Max (8 004 шт.);

5. Chery Tiggo 4 Pro (5 543 шт.);

6. Changan CS55 Plus (4 782 шт.);

7. Lada Niva Travel (3 991 шт.);

8. Haval M6 (3 977 шт.);

9. Geely Monjaro (3 936 шт.);

10. Lada Niva Legend (3 723 шт.)

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1519
05.09.2024
Фото:Depositphotos
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