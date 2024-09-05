#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Сколько в России старых машин? Оказывается, много

Автостат: более 71% автопарка РФ – это машины, которым более 10 лет

По состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывалось 44 606 409 легковых автомобилей, и 31 696 405 из них – это машины, произведенные до 2015 года. Таким образом, сейчас в России более 71% легковушек, чей возраст превышает 10 лет. Автопарк страны продолжает стареть.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Примечательный факт: самая малочисленная возрастная группа – это автомобили 2022 года выпуска, их зарегистрировано всего 666 663 единиц. А в разборе по маркам самый распространенный бренд – конечно, Lada: на начало второго полугодие в стране числятся 12 251 192 автомобилей этой марки.

Среди иномарок лидирует Toyota: 3 845 545 россиян обладают автомобилями японского бренда. При этом подавляющее большинство этих автомобилей, а именно 2 951 853 единиц – это как раз «десятилетки» и старше, то есть машины, выпущенные до 2015 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автостат Инфо

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 88
05.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0