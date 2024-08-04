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Автопарк России заметно постарел: двум третям автомобилей в стране более 10 лет

В России число машин старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны

Число машин в России, которым 10 лет и больше, превысило показатель в 32 млн штук, что соответствует 71% от всего автопарка страны, рассказал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Он привел данные, согласно которым, в 2021 году число таких старых машин составляло 27,2 млн штук.

Хуже всего динамика по машинам, которые еще находятся на гарантии автопроизводителей, то есть, в возрасте 1-3 года. Таких машин с 2021 года стало вдвое меньше.

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Почему полный привод — это ловушка для владельца
«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно – с 4,2 до 2,2 млн», – отметил Мосеев.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 156
04.08.2024
Фото:Unsplash
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