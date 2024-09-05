Водителю грозит до 12 лет: подробности ДТП с фурой и пассажирским автобусом

В Вязьме водителя грузовика взяли под стражу после ДТП с автобусом

34-летний мужчина, которого следствие считает виновником ДТП с 11 пострадавшими на трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области, будет находиться под стражей до 2 ноября 2024 года, решил Вяземский районный суд.

Водителя большегруза обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

ДТП произошло 2 сентября на 231-м километре магистрали М-1. По данным следствия, обвиняемый нарушил ПДД при проезде регулируемого перекрестка дороги и в результате въехал в пассажирский ПАЗик. Пострадали 11 человек, из них трое скончались.

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Источник: прокуратура Смоленской области, Госавтоинспекция Смоленской области