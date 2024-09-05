Опытные водители используют этот способ для чистки лобового стекла от мошек
Автовладельцы с окончанием сезона отпусков чаще используют свое транспортное средство. После поездок на бампере, решетке радиатора и лобовом стекле машины появляются грязные точки от насекомых. Ни дворники, ни «омывайки» с ними не справляются.
Автомагазины предлагают огромное количество разнообразных средств для чистки – от спреев до шампуней. Но в ситуации, когда через лобовое стекло практически ничего не видно из-за разводов, они не всегда эффективны.
Опытные водители в таких случаях используют лайфхак с обычной минеральной газированной водой, она – настоящее спасение в борьбе с насекомыми, налипающими на кузов автомобиля. Дело в том, что пузырьки и активные компоненты минералки легко справляются с загрязнениями, причем даже подсохшими.
Достаточно налить минералку на поверхность, подождать минуту-другую, чтобы начался процесс, а затем все аккуратно протереть влажными салфетками. Потом все насухо вытереть микрофиброй, чтобы не осталось разводов.
Главное не использовать холодную воду, она может повредить стекло из-за перепада температур. Лучше использовать теплый напиток, важно, чтобы в нем сохранились газы.
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Источник: tarantas.news