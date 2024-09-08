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Названы марки с самым крутым обслуживанием на сервисе

УАЗ вошел в пятерку брендов с самым качественным сервисом

В Топ-5 автомобильных брендов по качеству работ на дилерском сервисе вошли четыре китайских марки и отечественный УАЗ. Эксперты провели онлайн-опрос, в котором принимали участие около 2 тысяч автовладельцев 14 различных марок автомобилей. Их просили оценить 10 разных критериев, от которых зависит удовлетворенность сервисом. Одним из основных можно считать «качество выполненных работ» – по нему и составлен нижеприведенный рейтинг.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В пятерку лучших вошли марки, набравшие максимум из 100 возможных баллов от автовладельцев. Рейтинг возглавила марка Omoda, набравшая 84,9 балла. Всего на один балл отстал от лидера Changan (83,9 балла), а третью строчку занял Exeed с результатом 82,1 балла.

Замкнули пятерку две марки, выпускающие брутальные внедорожники: китайский Tank набрал 80,9 «удовлетворенности» клиентов фирменным сервисом, а отечественный УАЗ отстал от него на величину менее балла. За пределами данного Топ-5 остались и Lada, и китайские гранды – Chery, Geely и Haval.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 383
08.09.2024
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