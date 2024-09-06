С помощью этих уловок продавцы пытаются скрыть, что двигатель серьезно поврежден

Автоэксперт Антюфьев назвал четыре приема маскировки изношенного мотора

Недобросовестные продавцы часто пытаются замаскировать серьезные проблемы двигателя при продаже, рассказал глава отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Часто хотят скрыть пониженное давление в цилиндрах двигателя. Это может быть следствием нескольких факторов: потери эластичности поршневых колец, неэффективной работы клапанного механизма или повреждений на стенках цилиндров, пояснил специалист.

По его словам, для сокрытия этого дефекта некоторые продавцы вводят в цилиндры двигателя моторное масло прямо перед замером компрессии. Чтобы не попасться на эту уловку, нужно перед замерами дать мотору поработать 10-15 минут.

Чтобы скрыть утечки масла, мотор перед продажей хорошо моют. Также продавцы могут использовать специальные присадки, чтобы скрыть, что мотор дымит, пояснил эксперт.

Иногда продавцы используют масло повышенной вязкости или даже масло для дизельных двигателей, чтобы временно уменьшить расход масла и шумность работы мотора.

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Источник: Российская газета