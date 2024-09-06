Фантастика стала реальностью: производитель научил машины менять цвет кузова

BMW освоит инновационную технологию по смене цвета автомобиля к 2027 году

Немецкий производитель BMW анонсировал, что разработанная инновационная технология E Ink, позволяющая автомобилям менять цвет кузова нажатием кнопки, будет доступна уже к 2027 году.

Впервые технологию продемонстрировали на выставке CES в Лас-Вегасе в 2022 году, принцип ее работы заключается в использовании электрических импульсов для изменения цвета автомобиля за счет специальной пленки, содержащей миллионы микрокапсул с пигментом.

Благодаря новации E Ink владельцы BMW смогут выбрать для своей машины любой цвет. Кроме эстетического восприятия технология может быть использована для индикации уровня заряда электромобиля или статуса роботакси.

По словам ведущего инженера проекта доктора Стеллы Кларк, на начальном этапе технология будет доступна только на ограниченных рынках из-за ее дороговизны. Но по мере расширения производства, E Ink смогут воспользоваться широкие массы.

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Источник: carscoops.com