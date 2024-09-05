Искусственный интеллект научат следить за авариями на дорогах в режиме онлайн

Автомобили Toyota смогут делать видеозапись ДТП и отправлять данные властям

Японский производитель Toyota запатентовал систему, позволяющую отправлять данные об авариях. Такая информация позволит властям улучшить безопасность на дорогах.

Интерфейс позволит автомобилям фиксировать каждую секунду с момента потери контроля над транспортным средством вплоть до самого столкновения. Данные будут храниться в автомобиле или передаваться на подключенные мобильные устройства. Кроме того, их можно загружать на удаленный сервер для дальнейшего анализа и обработки.

«Сообщение об опасных ситуациях на дорогах»

Toyota называет информацию «транспортами», уточняется, что первый автомобиль, заметивший аварию, сможет сделать видеозапись и установить границы геозоны. Все машины в пределах этой геозоны также начнут записывать аварию с разных ракурсов. Это поможет ответственным ведомствам понять причины возникновения аварии.

В патенте с названием «Сообщение об опасных ситуациях на дорогах» описывается, как камеры в автомобиле могут записывать медиаконтент, а центральный процессор обрабатывает данные.

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Источник: auto.mail.ru