#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Искусственный интеллект научат следить за авариями на дорогах в режиме онлайн

Автомобили Toyota смогут делать видеозапись ДТП и отправлять данные властям

Японский производитель Toyota запатентовал систему, позволяющую отправлять данные об авариях. Такая информация позволит властям улучшить безопасность на дорогах.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Интерфейс позволит автомобилям фиксировать каждую секунду с момента потери контроля над транспортным средством вплоть до самого столкновения. Данные будут храниться в автомобиле или передаваться на подключенные мобильные устройства. Кроме того, их можно загружать на удаленный сервер для дальнейшего анализа и обработки.

«Сообщение об опасных ситуациях на дорогах»
«Сообщение об опасных ситуациях на дорогах»

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Toyota называет информацию «транспортами», уточняется, что первый автомобиль, заметивший аварию, сможет сделать видеозапись и установить границы геозоны. Все машины в пределах этой геозоны также начнут записывать аварию с разных ракурсов. Это поможет ответственным ведомствам понять причины возникновения аварии.

В патенте с названием «Сообщение об опасных ситуациях на дорогах» описывается, как камеры в автомобиле могут записывать медиаконтент, а центральный процессор обрабатывает данные.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: auto.mail.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / pvproductions | Toyota
Количество просмотров 84
05.09.2024
Фото:freepik / pvproductions | Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0