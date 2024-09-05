Два мотора на выбор, АКП: новый большой внедорожник появится в РФ

Продажи внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября

Бренд Haval 6 сентября начнет в России продажи внедорожника H5 нового поколения. Автомобиль будут продавать через сеть специализированных дилерских центров Haval Pro.

Новинку представят в двух комплектациях – Elite и Premium – и с двумя типами моторов. 2-литровый бензиновый турбомотор выдает 200 л. с., турбодизель – 150 л. с. Оба агрегата работают в связке с АКП и полным приводом.

Haval H5

Цена машины в комплектации Elite с бензиновым мотором начинается от 3 699 000 рублей. В комплектации Premium стоимость равна 3 999 000 рублей. Дизельные модификации стоят 3 999 000 рублей и 4 299 000 рублей соответственно.

Haval H5 это большой рамный внедорожник на базе пикапа King Kong Poer. Длина равна 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Автомобиль пятиместный, объем багажника равен 2116 литров.

Интерьер Haval H5

Клиренс составляет 200 мм. Привод полный по типу Part-time.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета