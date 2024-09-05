#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Блокировка аккаунта и штраф 100 тыс. рублей: меру могут распространить по всей России

Сервисы кикшеринга в Москве ввели штрафы для подростков до 100 тысяч рублей

Операторы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними, передачу им управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также за поездки вдвоем.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В частности, сервис проката электросамокатов «МТС Юрент» ввел штраф в 100 тыс. рублей в отношении подростков до 16 лет, использующих СИМ, а также в отношении подписчиков кикшеринговой компании, передавших им СИМ. Ранее за передачу управления подростку до 14 лет выписывался штраф 10 тыс. рублей, в случае передачи лицам в возрасте 14-18 лет учетная запись пользователя блокировалась.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

В кикшеринговой компании отметили, что штрафы не будут списывать с банковских карт, привязанных к аккаунтам. Будет направлено уведомление о взыскании с требованием оплаты, и до момента оплаты аккаунт будет заблокирован.

В качестве повода для штрафа станут фото- и видеоматериалы с городских камер видеонаблюдения. Также контроль будут осуществлять внештатные сотрудники кикшеринга.

«Мы планируем присоединиться к эксперименту и повысить размер взыскания в нашем сервисе. Помимо штрафа, мы навсегда блокируем аккаунты пользователей, которые передали управление самокатом несовершеннолетнему», – рассказал представитель сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

Эти меры приняты пока в Москве, но в случае их эффективности действие распространят и в других регионах России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 648
05.09.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
+1