Блокировка аккаунта и штраф 100 тыс. рублей: меру могут распространить по всей России

Сервисы кикшеринга в Москве ввели штрафы для подростков до 100 тысяч рублей

Операторы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними, передачу им управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также за поездки вдвоем.

В частности, сервис проката электросамокатов «МТС Юрент» ввел штраф в 100 тыс. рублей в отношении подростков до 16 лет, использующих СИМ, а также в отношении подписчиков кикшеринговой компании, передавших им СИМ. Ранее за передачу управления подростку до 14 лет выписывался штраф 10 тыс. рублей, в случае передачи лицам в возрасте 14-18 лет учетная запись пользователя блокировалась.

В кикшеринговой компании отметили, что штрафы не будут списывать с банковских карт, привязанных к аккаунтам. Будет направлено уведомление о взыскании с требованием оплаты, и до момента оплаты аккаунт будет заблокирован.

В качестве повода для штрафа станут фото- и видеоматериалы с городских камер видеонаблюдения. Также контроль будут осуществлять внештатные сотрудники кикшеринга.

«Мы планируем присоединиться к эксперименту и повысить размер взыскания в нашем сервисе. Помимо штрафа, мы навсегда блокируем аккаунты пользователей, которые передали управление самокатом несовершеннолетнему», – рассказал представитель сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

Эти меры приняты пока в Москве, но в случае их эффективности действие распространят и в других регионах России.

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Источник: Известия