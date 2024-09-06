Успеть до осенних заморозков: какие процедуры в авто нужно провести в первую очередь

Президент НАС Хайцеэр напомнил о ключевых мерах подготовки авто к осени

Перед наступлением холодов автовладельцам в обязательном порядке нужно проверить в автомобиле состояние дворников, топливный фильтр, а также заменить стеклоочиститель. Об обязательных процедурах подготовки машины к осенне-зимнему сезону рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Летом многие были в дальних поездках, иногда заезжали на непонятные заправки, поэтому перед холодами лучше проверить топливный фильтр. Туда могла попасть вода, парафин, что неблагоприятно и при низких температурах будет препятствовать запуску двигателя», – подчеркнул глава НАС.

Осенью традиционно бывает большое количество осадков, поэтому необходимо проверить все механизмы, приводящие в движение дворники, и не забыть про резинки, напоминает Хайцеэр. Также нужно проверить состояние аккумулятора, очистить радиатор от тополиного пуха и других загрязнений и запастись хорошей «незамерзайкой».

«До середины осени можно ездить с летним стеклоочистителем, но при температуре в 10 градусов уже нужно залить зимний. У них немного разные свойства: один чистит от насекомых, а другой не замерзает», – объясняет эксперт.

Это несложные процедуры, и не стоит пренебрегать ими в преддверии наступления холодов, чтобы ваш автомобиль работал исправно.

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Источник: m24.ru