8 советов по подготовке машины к осени — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

8 советов по подготовке машины к осени

Непогода и перепады температур дадут большую нагрузку на расходники, которые стоит проверить и обновить.

Материалы по теме
Эксперт напомнил правила безопасной езды по трассе

Автомобиль следует готовить к каждому сезону, включая весну и осень, а не только лето и зиму. Осень отличается влажной погодой, а также чередованием холодных и жарких дней.

  1. Начать следует с прочистки дренажных отверстий, предлагают эксперты СберАвто. Это и решетки по бокам лобового стекла, которые закрывает опадающая листва, и отверстия в нижней части дверей, где может скапливаться пыль и грязь, перекрывающая выход воды, затекающей по стеклам.
  2. Также стоит проверить уплотнители и подправить их, чтобы резина плотно прилегала к металлу.
  3. Осень — одно из самых темных времен года. Поэтому не будет лишним проверить регулировку фар, чтобы ослепленные водители встречных машин не мстили вам дальним светом.
  4. Во время мойки автомобиля стоит применять воск, который, забивая микротрещины в краске, ограничивает распространение коррозии.

Материалы по теме
Как правильно и безопасно возить животных в машине

  1. Проверьте дворники и в случае износа, замените их: стертая или истонченная резина может привести к тому, что пластиковые или металлические детали дворников раноили поздно начнут царапать стекло.
  2. Проверьте, как работает климатическая система — и кондиционер, который убирает влагу из воздуха, и отопитель. Также замените фильтр салона, чтобы он легко справлялся с влажным воздухом.
  3. Следует обратить внимание и на аккумулятор, состояние которого можно определить несложной диагностикой в сервисе.
  4. Что касается смены резины, то ее стоит проводить тогда, когда средняя суточная температура окажется на отметке ниже +5°C.

  • Зачем в пороги автомобиля заливают масло? Ответ вы найдете здесь.
  • «За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Запорожец из Германии: таких сделали 21 миллион
Новый Renault Duster угодил в ДТП. Прицениваемся к запчастям
Новый кроссовер Kia: 585 «лошадей», 2 багажника и простор, как в лимузине

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров133
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...