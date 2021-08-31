8 советов по подготовке машины к осени

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Автомобиль следует готовить к каждому сезону, включая весну и осень, а не только лето и зиму. Осень отличается влажной погодой, а также чередованием холодных и жарких дней.
- Начать следует с прочистки дренажных отверстий, предлагают эксперты СберАвто. Это и решетки по бокам лобового стекла, которые закрывает опадающая листва, и отверстия в нижней части дверей, где может скапливаться пыль и грязь, перекрывающая выход воды, затекающей по стеклам.
- Также стоит проверить уплотнители и подправить их, чтобы резина плотно прилегала к металлу.
- Осень — одно из самых темных времен года. Поэтому не будет лишним проверить регулировку фар, чтобы ослепленные водители встречных машин не мстили вам дальним светом.
- Во время мойки автомобиля стоит применять воск, который, забивая микротрещины в краске, ограничивает распространение коррозии.
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- Проверьте дворники и в случае износа, замените их: стертая или истонченная резина может привести к тому, что пластиковые или металлические детали дворников раноили поздно начнут царапать стекло.
- Проверьте, как работает климатическая система — и кондиционер, который убирает влагу из воздуха, и отопитель. Также замените фильтр салона, чтобы он легко справлялся с влажным воздухом.
- Следует обратить внимание и на аккумулятор, состояние которого можно определить несложной диагностикой в сервисе.
- Что касается смены резины, то ее стоит проводить тогда, когда средняя суточная температура окажется на отметке ниже +5°C.
- Зачем в пороги автомобиля заливают масло? Ответ вы найдете здесь.
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