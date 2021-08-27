Говорят, что можно легко предотвратить ржавчину в порогах с помощью слитого, уже использованного моторного масла. Есть и рекомендация, как проще это масло в пороги залить, чтобы не испачкаться.

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Отжившее свое моторное масло — давний и популярный способ сохранения автомобильных порогов от ржавчины, уверяют в интернете. Им пользовались еще наши дедушки. Основная сложность в том, как эту самую отработку залить в пороги. Мы наткнулись на необычный способ: выход нашли... в краскопульте!

В интернете советуют найти использованный флакон от современных эмалей и лаков, который подходит к резьбе краскопульта. В любом малярном цеху таких в избытке.

Залить отработку во флакон, присоединить к «пистолету» и заполнить порог через сливные отверстия, которые откроются при снятии пластиковых накладок в дверной нише. Потом нужно поставить накладки на место и немного поездить на машине, чтобы масло равномерным слоем распределилось по нишам полости. Со временем отработка загустеет и превратится в плотную пленку, которая надолго сохранит металл от ржавчины. Такой процедуры хватает лет на семь-десять.

Мнение эксперта

Комментирует эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

Отработанное моторное масло — оно и есть отработанное. Его щелочное число, определяющее антикоррозионные свойства, уже стало заметно меньше. Оно не способно вытеснить влагу, если она оказалась где-то в щели в нижней части порогов. Ведь вода имеет большую плотность, а налитое сверху масло не даст воде высохнуть. Тем не менее масло ликвидирует доступ окислителя — кислорода, а потому коррозия будет замедлена. Запах после обработки сильным не будет, а вот капать масло на дорогу через малейшие щели может очень долго, пока не закончится, ведь оно не высыхает. Капли будут пачкать пол гаража и попадут на шины.

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Гораздо лучше работают специальные антикоррозионные составы, применять которые начали в скандинавских странах еще в начале второй половины прошлого века. Конкретно в пороги, хотя это далеко не все места автомобиля, которые следует защищать от коррозии, состав можно подать двумя способами. Первый — самостоятельно, приобретя аэрозольный баллончик с длинной трубочкой для распыления состава. Ну а второй и самый правильный — это провести комплексную антикоррозионную обработку автомобиля, при которой препараты двух типов профессионалы нанесут в скрытые полости автомобиля (включая пороги) и на его днище. Особенность препаратов для скрытых полостей в том, что они немного подсыхают, оставляя прочную и эластичную пленку.

Что касается описанного способа нанесения, то он вызывает много вопросов. Если у человека есть краскопульт, то значит есть и система снабжения сжатым воздухом. Тогда лучше использовать специальное устройство для нанесения антикора, приобрести антикоррозионный препарат и «задуть» его в пороги. Вот это даст результат, близкий к профессиональной обработке.

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Наш вердикт: советом воспользоваться можно, но зачем? Лучше подобрать более эффективный способ решения проблемы.

Фото: Depositphotos и «За рулем»