Есть даже компания, которая на этом специализируется.

Ржавчина — это то, от чего принято избавляться, но некоторые ее специально готовы покупать! Люди действительно платят за то, чтобы на их Land Rover Defender 2021 года была настоящая ржавчина.

Дело в том, что Land Rover Defender нового поколения вообще не ржавеет, так как его корпус сделан из алюминия, но если по какой-то причине кто-то хочет выглядеть «бывалым», он может обратиться в фирму Niels van Roij.

Бельгийский производитель добавит ржавчины на боковые вентиляционные отверстия и пластины на капоте внедорожника британской марки.

Компания заявляет, что может нанести тонкий слой алюминия, титана, латуни, бронзы, цинка или золота на все типы металлов, внутри и снаружи, а потом этот слой окислить в ускоренном режиме. После чего деталь можно защитить от ржавчины или позволить продолжаться естественному течению коррозии. Остановить ее можно, по желанию клиента, в любой момент с помощью герметизации металла.

Ржавые элементы экстерьера — не единственная доработка Дефендера, также можно заказать индивидуальный интерьер.

Фото: Niels van Roij

