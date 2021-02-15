Defender, Prado, Mohave, Touareg: тест в цифрах

Как показали себя на асфальте и на заснеженных косогорах новый Дефендер (5,4 млн), Ленд Крузер Прадо (4,4 млн), Туарег (5,8 млн) и Мохав (3,7 млн), мы рассказали тут.
А ТЫ ТОЧНО ВНЕДОРОЖНИК?
Kia Mohave появился в 2008 году и по технической начинке не сильно с тех пор изменился. Рама, понижающий ряд, продольный мотор — базовые элементы. По умолчанию машина заднеприводная, передние колеса подключаются электронно-управляемой муфтой. Принудительная блокировка центра была, но сплыла с рестайлингом. Прежде за доплату ставили и блокировку заднего дифференциала, хотя в России ее не предлагали.
Land Rover Defender по генам — настоящий долгожитель. Его прообраз Series I вышел в 1948 году. Само собой, на раме. Схема полного привода была необычна: постоянный, без центрального дифференциала, с обгонной муфтой для снятия напряжения в трансмиссии. Муфту можно было заблокировать принудительно. С 1950 года британцы перешли на традиционную и более надежную схему с жестким подключением переднего моста. Почти 30 лет спустя, в 1979 году, Land Rover перешел на постоянный полный привод.
Год рождения прародителя Prado — 1984‑й, когда свет увидел Land Cruiser 70‑й серии. Она и поныне в строю. Трансмиссия олицетворяла классику: жестко подключаемый передний привод плюс понижающий ряд. На некоторых рынках доступны в качестве заводских опций блокировки переднего и заднего дифференциалов. У нынешнего Prado — постоянный полный привод.
Volkswagen Touareg дебютировал в 2002 году. За внешностью кроссовера скрывался внушительный внедорожный арсенал: понижающий ряд, центральный самоблокирующийся дифференциал Torsen, принудительная блокировка заднего дифференциала и пневмоподвеска с регулировкой высоты кузова. На втором поколении «понижайка» стала опцией, а Torsen остался на простой версии: на внедорожную поставили дифференциал с электронным управлением. Постепенно спрос на оффроуд-атрибутику упал настолько, что на Туареге третьего поколения понижающий ряд и заднюю блокировку убрали совсем.
ЧТО ПОЧЕМ
Mohave изначально упакован богато. В нижнюю комплектацию Luxe входят даже некоторые системы активной безопасности, которые на моделях попроще корейцы ставят исключительно на топ-версии. Такой Mohave за 3,25 миллиона рублей дилеры обещали подыскать из наличия или в ближайших поставках.
Defender в «базе» идет с 200‑сильным дизелем, автоматом и полным приводом. Начальная версия оснащена неплохо: LED-оптика, пневмоподвеска, множество обогревов, медиацентр с навигацией, камеры кругового обзора. И стальные 18‑дюймовые колеса. Такие машины существуют: и на официальном сайте в разделе «В наличии», и дилеры готовы были продать Дэфы за минимальные 4,2–4,3 миллиона рублей.
Land Cruiser Prado формально дешевле всех! Если найти машину с механической коробкой, некрашеными корпусами зеркал, пластиковым рулем, штампованными дисками, без «музыки» и обогрева сидений — то выйдет 2,76 млн рублей. А как найти? Дилеры на запрос машины в таком исполнении впадают в ступор. Привезти вроде бы готовы, но точную цену смогут назвать только в момент поставки: прайс-листы не успевают переписывать.
Touareg в России продается с двумя 249‑сильными моторами. Дизельная «шестерка» 3.0 подороже. Версия с «турбочетверкой» 2.0 дешевле на полмиллиона! Отправная точка для начальной комплектации Respect — 3,9 млн рублей. Ключевое отличие от остальных исполнений заключается в отсутствии пневмоподвески. Такие машины есть в наличии, но сходу дилеры не смогли найти «голую» машину без допов.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
KIA MOHAVE
|
LAND ROVER DEFENDER
|
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
|
VOLKSWAGEN TOUAREG
|
Снаряженная / полная масса
|
2382 / 2885 кг
|
2323 / 3150 кг
|
2305 / 2990 кг
|
2040 / 2850 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,7 с
|
9,1 с
|
12,7 с
|
6,8 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
188 км/ч
|
175 км/ч
|
238 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 82 л
|
ДТ / 90 л
|
ДТ / 87 л
|
ДТ / 90 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
12,0 / 9,0 / 9,9 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 7,8 л / 100 км
|
9,5 / 6,7 / 7,7 л / 100 км
|
8,2 / 6,5 / 7,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
дизельный
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
V6 / 24
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
V6 / 24
|
Рабочий объем
|
2959 см³
|
1999 см³
|
2755 см³
|
2967 см³
|
Мощность
|
183 кВт/249 л.с. при 3800 об/мин
|
177 кВт/240 л.с. при 4000 об/мин
|
147 кВт/200 л.с. при 3400 об/мин
|
183 кВт / 249 л.с. при 3000–4500 об/мин
|
Крутящий момент
|
549 Н·м при 2000 об/мин
|
430 Н·м при 1400–3750 об/мин
|
500 Н·м при 1600–2800 об/мин
|
600 Н·м при 1500–2750 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
А8
|
А6
|
А8
|
Передаточные числа:
|
3,79 / 2,47 / 1,61 / 1,78 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,57 / 2,47
|
4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32
|
3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73
|
4,84 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,82 / 0,67 / 3,82
|
Главная передача
|
3,91
|
3,73
|
3,91
|
3,70
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
на двойных поперечных рычагах / многорычажная
|
пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная
|
на двойных поперечных рычагах /
|
пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ГУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
265/50 R 20
|
255/50 R20
|
265/60 R18
|
285/45 R20
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
KIA MOHAVE
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
198
|
LAND ROVER DEFEDER
|
*
|
3 года и 100 000 км
|
51
|
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года и 100 000 км
|
113
|
VOLKSWAGEN TOUAREG
|
15 000 км или 12 месяцев
|
4 года или 120 000 км
|
131
*Система самодиагностики указывает на необходимость посещения техцентра для проведения ТО. Периодичность зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, моточасов и т.д.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Kia Mohave
|
Land Rover Defender
|
Toyota LC Prado
|
VW Touareg
|
Просвет
|
a
|
195 мм*
|
190/280 мм*
|
215 мм*
|
160/245 мм*
|
b
|
240 мм
|
215/295 мм
|
250 мм
|
180/275 мм
|
c
|
240 мм
|
195/290 мм
|
230 мм
|
200 мм
|
Угол
|
α
|
23,0°
|
28,5/32,5°
|
30,5°
|
22,5/27,0°
|
β
|
24,0°
|
31,0/35,5°
|
26,5°
|
22,0/27,5°
|
γ
|
19,0°
|
16,0/22,0°
|
20,5°
|
14,0/21,5°
*По защите силового агрегата.
Да здравствует король! Новый Defender сохранил сильные черты легендарного предка, но пригоден для гражданской жизни.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
KIA MOHAVE
|
LAND ROVER DEFENDER
|
TOYOTA LC PRADO
|
VW TOUAREG
|
Рабочее место водителя
|
Самое удобное водительское сиденье у Туарега. У Дефендера рослым людям может не хватить диапазона регулировки руля вниз. Лучшая обзорность у Киа и Дэфа, у них же хорошие системы кругового обзора. Для Фольксвагена такая даже не предлагается, но есть система ночного видения. Задние камеры омываются у Туарега и Ровера. У Prado боковые стекла быстро закидывает грязью, качество изображения с камер — отвратительное.
|
Сиденье
|
8
|
8
|
8
|
9
|
Органы управления
|
9
|
8
|
9
|
9
|
Обзор
|
9
|
9
|
7
|
8
|
Салон
|
В Тойоте пространство используется нерационально, а качество изображения дисплея и звучания аудиосистемы никудышное. Сзади удобнее всего в Лэнд Ровере и Туареге. На втором ряду Kia теснее всего, а в Prado неудобно сидеть. Самый большой багажник — у Тойоты.
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
7
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
9
|
10
|
8
|
Ходовые качества
|
У Туарега легковая управляемость и слаженный тандем двигателя и коробки передач. Kia и Defender немного уступают в динамике. В поворотах Mohave грешит размазанными реакциями и курсовой нестабильностью. Дэф на первых порах кажется мягковатым, но на скорости оказывается понятным и предсказуемым. Prado отстает в разгоне, на извилистой дороге сильно кренится, рано теряет зацеп и страдает нехваткой обратной связи по рулю.
|
Динамика
|
8
|
8
|
7
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
9
|
Управляемость
|
7
|
8
|
7
|
9
|
Комфорт
|
Фольксвагеновская «пневма» приятно покачивает на шоссе, но крепнет на проселке. Сюда бы ещё более «мясистые» шины взамен 20‑дюймой «изоленты»! У Мохава слабая подвеска. Энергоемкость ходовой Prado и Дэфа великолепна и позволяет не сбавлять ход на разбитой дороге. По изоляции от вибраций и шумов лучший — Volkswagen. А самые голосистые — Prado и Kia
|
Шум
|
7
|
8
|
7
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
Самая скромная геометрическая проходимость — у Мохава, а лучшая — у Дефендера. Для Мохава не сертифицирован фаркоп. У Kia самые выгодные гарантийные условия и самая широкая дилерская сеть. У Фольксвагена вместо полноценной запаски — «складная». Дилерская сеть немногим меньше, чем у Kia. Количество салонов Тойоты велико, но межсервисный интервал мал.
|
Геометрическая проходимость
|
7
|
10
|
9
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
7
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,00
|
8,53
|
8,07
|
8,53
|
Поведение вне дороги
|
У Туарега нет понижающей передачи. С диагональным вывешиванием он справляется умело. Mohave, несмотря на понижайку и самоблокирующийся задний дифференциал, на бездорожье слаб: быстро садится на брюхо, подключение передний оси срабатывает с толчком, а при диагональном вывешивании момента на загруженных колесах не хватает, чтобы ехать. Defender и Prado на бездорожье — короли.
|
Энерговооруженность
|
8
|
9
|
9
|
8
|
Выносливость
|
7
|
9
|
9
|
8
|
Ходы подвесок
|
7
|
9
|
9
|
8
|
Общая оценка
|
7,89
|
8,61
|
8,22
|
8,44
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- Снег + автомобиль = лопата или трактор?" Возможно. Но лучше «снег + колея» = браслеты противоскольжения, или цепи на колеса.
- Разумное дополнение в комплектацию любому внедорожнику и не только — ТСУ.