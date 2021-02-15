Defender, Prado, Mohave, Touareg: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» всесторонне испытали соперников и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как показали себя на асфальте и на заснеженных косогорах новый Дефендер (5,4 млн), Ленд Крузер Прадо (4,4 млн), Туарег (5,8 млн) и Мохав (3,7 млн), мы рассказали тут.

А ТЫ ТОЧНО ВНЕДОРОЖНИК?

Kia Mohave появился в 2008 году и по технической начинке не сильно с тех пор изменился. Рама, понижающий ряд, продольный мотор — базовые элементы. По умолчанию машина заднеприводная, передние колеса подключаются электронно-управляемой муфтой. Принудительная блокировка центра была, но сплыла с рестайлингом. Прежде за доплату ставили и блокировку заднего дифференциала, хотя в России ее не предлагали.

Kia Mohave Land Rover Defender

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Land Rover Defender по генам — настоящий долгожитель. Его прообраз Series I вышел в 1948 году. Само собой, на раме. Схема полного привода была необычна: постоянный, без центрального дифференциала, с обгонной муфтой для снятия напряжения в трансмиссии. Муфту можно было заблокировать принудительно. С 1950 года британцы перешли на традиционную и более надежную схему с жестким подключением переднего моста. Почти 30 лет спустя, в 1979 году, Land Rover перешел на постоянный полный привод.

Год рождения прародителя Prado — 1984‑й, когда свет увидел Land Cruiser 70‑й серии. Она и поныне в строю. Трансмиссия олицетворяла классику: жестко подключаемый передний привод плюс понижающий ряд. На некоторых рынках доступны в качестве заводских опций блокировки переднего и заднего дифференциалов. У нынешнего Prado — постоянный полный привод.

Land Cruiser Prado Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg дебютировал в 2002 году. За внешностью кроссовера скрывался внушительный внедорожный арсенал: понижающий ряд, центральный самоблокирующийся дифференциал Torsen, принудительная блокировка заднего дифференциала и пневмоподвеска с регулировкой высоты кузова. На втором поколении «понижайка» стала опцией, а Torsen остался на простой версии: на внедорожную поставили дифференциал с электронным управлением. Постепенно спрос на оффроуд-атрибутику упал настолько, что на Туареге третьего поколения понижающий ряд и заднюю блокировку убрали совсем.

ЧТО ПОЧЕМ

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Mohave изначально упакован богато. В нижнюю комплектацию Luxe входят даже некоторые системы активной безопасности, которые на моделях попроще корейцы ставят исключительно на топ-версии. Такой Mohave за 3,25 миллиона рублей дилеры обещали подыскать из наличия или в ближайших поставках.

Defender в «базе» идет с 200‑сильным дизелем, автоматом и полным приводом. Начальная версия оснащена неплохо: LED-оптика, пневмоподвеска, множество обогревов, медиацентр с навигацией, камеры кругового обзора. И стальные 18‑дюймовые колеса. Такие машины существуют: и на официальном сайте в разделе «В наличии», и дилеры готовы были продать Дэфы за минимальные 4,2–4,3 миллиона рублей.

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Land Cruiser Prado формально дешевле всех! Если найти машину с механической коробкой, некрашеными корпусами зеркал, пластиковым рулем, штампованными дисками, без «музыки» и обогрева сидений — то выйдет 2,76 млн рублей. А как найти? Дилеры на запрос машины в таком исполнении впадают в ступор. Привезти вроде бы готовы, но точную цену смогут назвать только в момент поставки: прайс-листы не успевают переписывать.

Touareg в России продается с двумя 249‑сильными моторами. Дизельная «шестерка» 3.0 подороже. Версия с «турбочетверкой» 2.0 дешевле на полмиллиона! Отправная точка для начальной комплектации Respect — 3,9 млн рублей. Ключевое отличие от остальных исполнений заключается в отсутствии пневмоподвески. Такие машины есть в наличии, но сходу дилеры не смогли найти «голую» машину без допов.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA MOHAVE LAND ROVER DEFENDER TOYOTA LAND CRUISER PRADO VOLKSWAGEN TOUAREG Снаряженная / полная масса 2382 / 2885 кг 2323 / 3150 кг 2305 / 2990 кг 2040 / 2850 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с 9,1 с 12,7 с 6,8 с Максимальная скорость 190 км/ч 188 км/ч 175 км/ч 238 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 82 л ДТ / 90 л ДТ / 87 л ДТ / 90 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,0 / 9,0 / 9,9 л / 100 км н.д. / н.д. / 7,8 л / 100 км 9,5 / 6,7 / 7,7 л / 100 км 8,2 / 6,5 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный дизельный дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов V6 / 24 Р4 / 16 Р4 / 16 V6 / 24 Рабочий объем 2959 см³ 1999 см³ 2755 см³ 2967 см³ Мощность 183 кВт/249 л.с. при 3800 об/мин 177 кВт/240 л.с. при 4000 об/мин 147 кВт/200 л.с. при 3400 об/мин 183 кВт / 249 л.с. при 3000–4500 об/мин Крутящий момент 549 Н·м при 2000 об/мин 430 Н·м при 1400–3750 об/мин 500 Н·м при 1600–2800 об/мин 600 Н·м при 1500–2750 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный полный Коробка передач А8 А8 А6 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,79 / 2,47 / 1,61 / 1,78 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,57 / 2,47 4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32 3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73 4,84 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,82 / 0,67 / 3,82 Главная передача 3,91 3,73 3,91 3,70 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади на двойных поперечных рычагах / многорычажная пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная на двойных поперечных рычагах /

зависимая пружинная пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 265/50 R 20 255/50 R20 265/60 R18 285/45 R20

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­ч­ность ТО Гарантия Дилеры KIA MOHAVE 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 LAND ROVER DEFEDER * 3 года и 100 000 км 51 TOYOTA LAND CRUISER PRADO 10 000 км или 12 месяцев 3 года и 100 000 км 113 VOLKSWAGEN TOUAREG 15 000 км или 12 месяцев 4 года или 120 000 км 131

*Система самодиагностики указывает на необходимость посещения техцентра для проведения ТО. Периодичность зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, моточасов и т.д.



ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем») Kia Mohave Land Rover Defender Toyota LC Prado VW Touareg Просвет a 195 мм* 190/280 мм* 215 мм* 160/245 мм* b 240 мм 215/295 мм 250 мм 180/275 мм c 240 мм 195/290 мм 230 мм 200 мм Угол α 23,0° 28,5/32,5° 30,5° 22,5/27,0° β 24,0° 31,0/35,5° 26,5° 22,0/27,5° γ 19,0° 16,0/22,0° 20,5° 14,0/21,5° *По защите силового агрегата.



Да здравствует король! Новый Defender сохранил сильные черты легендарного предка, но пригоден для гражданской жизни. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Модель KIA MOHAVE LAND ROVER DEFENDER TOYOTA LC PRADO VW TOUAREG Рабочее место водителя Самое удобное водительское сиденье у Туарега. У Дефендера рослым людям может не хватить диапазона регулировки руля вниз. Лучшая обзорность у Киа и Дэфа, у них же хорошие системы кругового обзора. Для Фольксвагена такая даже не предлагается, но есть система ночного видения. Задние камеры омываются у Туарега и Ровера. У Prado боковые стекла быстро закидывает грязью, качество изображения с камер — отвратительное. Сиденье 8 8 8 9 Органы управления 9 8 9 9 Обзор 9 9 7 8 Салон В Тойоте пространство используется нерационально, а качество изображения дисплея и звучания аудиосистемы никудышное. Сзади удобнее всего в Лэнд Ровере и Туареге. На втором ряду Kia теснее всего, а в Prado неудобно сидеть. Самый большой багажник — у Тойоты. Передняя часть 8 9 7 8 Задняя часть 8 9 8 9 Багажник 8 9 10 8 Ходовые качества У Туарега легковая управляемость и слаженный тандем двигателя и коробки передач. Kia и Defender немного уступают в динамике. В поворотах Mohave грешит размазанными реакциями и курсовой нестабильностью. Дэф на первых порах кажется мягковатым, но на скорости оказывается понятным и предсказуемым. Prado отстает в разгоне, на извилистой дороге сильно кренится, рано теряет зацеп и страдает нехваткой обратной связи по рулю. Динамика 8 8 7 9 Тормоза 8 9 8 9 Управляемость 7 8 7 9 Комфорт Фольксвагеновская «пневма» приятно покачивает на шоссе, но крепнет на проселке. Сюда бы ещё более «мясистые» шины взамен 20‑дюймой «изоленты»! У Мохава слабая подвеска. Энергоемкость ходовой Prado и Дэфа великолепна и позволяет не сбавлять ход на разбитой дороге. По изоляции от вибраций и шумов лучший — Volkswagen. А самые голосистые — Prado и Kia Шум 7 8 7 9 Плавность хода 8 9 9 8 Климат 9 8 9 9 Приспособленность к России Самая скромная геометрическая проходимость — у Мохава, а лучшая — у Дефендера. Для Мохава не сертифицирован фаркоп. У Kia самые выгодные гарантийные условия и самая широкая дилерская сеть. У Фольксвагена вместо полноценной запаски — «складная». Дилерская сеть немногим меньше, чем у Kia. Количество салонов Тойоты велико, но межсервисный интервал мал. Геометрическая проходимость 7 10 9 8 Сервис 9 8 8 8 Эксплуатация 7 8 8 8 Промежуточная оценка 8,00 8,53 8,07 8,53 Поведение вне дороги У Туарега нет понижающей передачи. С диагональным вывешиванием он справляется умело. Mohave, несмотря на понижайку и самоблокирующийся задний дифференциал, на бездорожье слаб: быстро садится на брюхо, подключение передний оси срабатывает с толчком, а при диагональном вывешивании момента на загруженных колесах не хватает, чтобы ехать. Defender и Prado на бездорожье — короли. Энерговооруженность 8 9 9 8 Выносливость 7 9 9 8 Ходы подвесок 7 9 9 8 Общая оценка 7,89 8,61 8,22 8,44

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Снег + автомобиль = лопата или трактор?" Возможно. Но лучше «снег + колея» = браслеты противоскольжения, или цепи на колеса.

Разумное дополнение в комплектацию любому внедорожнику и не только — ТСУ.