Новый Defender, Prado, Mohave и Touareg: большой тест

Рама, неразрезной мост сзади, понижайка — это не Defender, а Toyota Land Cruiser Prado. Мечтают о нем многие, позволить новый могут единицы: за машину с 200‑сильным дизелем просят 4,4 миллиона рублей. Новый Дефендер с 240‑сильным дизелем и богатым оснащением оценили в 5,4 миллиона. И это еще ничего: Volkswagen Touareg с трехлитровым дизелем мощностью 249 сил, массой опций и пневмоподвеской тянет на 5,8 миллиона рублей. Поскольку ни рамы, ни понижающей передачи у него нет — это совсем уж паркетник, хотя тоже кое-что может вне дороги.
А может, нет смысла отваливать за внедорожник пять миллионов? Есть же Kia Mohave: тоже с рамой, хорошо оснащен, у него 249 дизельных сил, а бонусом — семь мест. Цена самой дорогой версии — 3,7 миллиона рублей.
Toyota Land Cruiser Prado
Нынешний Prado с индексом 150 дебютировал в 2009 году и перенес не одно обновление. Поставляется из Японии.
ДВИГАТЕЛИ: дизельный 2,8 (200 л.с.) — от 4 033 000 ₽ бензиновые 2,7 (163 л.с.) — от 2 760 000 ₽ 4,0 (249 л.с.) — от 4 013 000 ₽
Volkswagen Touareg
Touareg третьего поколения вышел на российский рынок в 2018 году. Поставляется из Словакии.
Салон тоже не узнать. Электронная панель приборов, крупный сенсорный экран по центру, проработанная эргономика — вот оно, гостеприимство? Как сказать. Рамная конструкция отъела изрядный объем салона. Пол высокий, а потолок на несколько сантиметров ниже, чем даже в Prado. «Воздуха» в кабине мало.
С переводом селектора в Drive гостеприимство продолжает таять. На шумоизоляции колесных арок и моторного отсека сэкономили. Звук дизельной «шестерки» приятен, но назойлив — значит часть сэкономленных денег придется отдать за дополнительную «шумку».
Интерьер Kia затянут в хорошие и дорогие материалы. Особенно приятны вставки из матового дерева. И про эргономику не забыли. Диапазон регулировки руля — самый широкий в тесте. Контроль микроклимата отдан на откуп обычным клавишам. Особенно удобны качающиеся флажки температуры. Есть обогрев руля, всех сидений и лобового стекла в зоне покоя щеток.
Интерьер Kia затянут в хорошие и дорогие материалы. Особенно приятны вставки из матового дерева. И про эргономику не забыли. Диапазон регулировки руля — самый широкий в тесте. Контроль микроклимата отдан на откуп обычным клавишам. Особенно удобны качающиеся флажки температуры. Есть обогрев руля, всех сидений и лобового стекла в зоне покоя щеток.
В топовом исполнении доступны виртуальные приборы той же диагонали, что и центральный экран, — 12 дюймов.
В топовом исполнении доступны виртуальные приборы той же диагонали, что и центральный экран, — 12 дюймов.
У Мохава есть три дорожных и три внедорожных режима. Рядом — клавиша понижающей передачи. В отличие от конкурентов с постоянным полным приводом, у Kia — приоритет задней оси и подключаемый автоматически передок.
У Мохава есть три дорожных и три внедорожных режима. Рядом — клавиша понижающей передачи. В отличие от конкурентов с постоянным полным приводом, у Kia — приоритет задней оси и подключаемый автоматически передок.
Медиасистема с 12‑дюймовым «телевизором» радует четкостью экрана и большим функционалом. Есть возможность усиливать голос водителя через динамики для общения с сидящими сзади.
Медиасистема с 12‑дюймовым «телевизором» радует четкостью экрана и большим функционалом. Есть возможность усиливать голос водителя через динамики для общения с сидящими сзади.
К отдаче мотора претензий нет. Приятный дизельный напор в широком диапазоне оборотов восьмидиапазонный автомат не душит. Работает не без задержек, но не раздражает.
Хотя над кинематикой подвески вроде как усердно работали, а рулевое управление оснастили электроусилителем, поведение Мохава на любых дорогах осталось в другом десятилетии. К усилию на руле особых вопросов нет, но реакции вялы и несвоевременны. На ровном шоссе Mohave непоколебим, но на волнах болтается. На ямах понимаешь, что запас энергоемкости не так велик, как габариты.
Сиденьям не хватает боковой поддержки, а профиль спинки со слишком высоко расположенным валиком в районе поясницы не оптимален.
Сиденьям не хватает боковой поддержки, а профиль спинки со слишком высоко расположенным валиком в районе поясницы не оптимален.
Задние сиденья регулируются в продольном направлении и по углу наклона спинки. Но хочется поднять потолок. Для второго ряда есть свой климат-контроль, а также много приятных мелочей вроде розетки на 220 В.
Задние сиденья регулируются в продольном направлении и по углу наклона спинки. Но хочется поднять потолок. Для второго ряда есть свой климат-контроль, а также много приятных мелочей вроде розетки на 220 В.
При максимально отодвинутых назад сиденьях второго ряда на третьем смогут сесть только дети.
При максимально отодвинутых назад сиденьях второго ряда на третьем смогут сесть только дети.
У Мохава есть всё для звания полноценного внедорожника: классическая рама, понижающая передача и задний «самоблок». Разве что в раздаточной коробке не дифференциал, а многодисковая муфта, подключающая передок. На деле же проходимость на троечку! Дорожный просвет меньше 20 см, а «якорей» под днищем хватает — я насобирал грунта «выдающимися» передними нижними рычагами. Вывод: включайте понижайку заранее — так есть хоть какой-то шанс выползти на брюхе из грязи, что мне и удалось.
По совокупности качеств Mohave — скорее крепкий паркетник, нежели настоящий внедорожник.
По нашим замерам, в семиместном исполнении объем багажника Kia составляет всего 132 литра. В пятиместном — 432 литра (под шторкой), что тоже не выдающийся результат для пятиметрового внедорожника.
По нашим замерам, в семиместном исполнении объем багажника Kia составляет всего 132 литра. В пятиместном — 432 литра (под шторкой), что тоже не выдающийся результат для пятиметрового внедорожника.
Kia Mohave не годится для динамичной езды. На шоссе он слишком ленив, а на грунтовке быстро выбирает энергоемкость и ловит пробой.
Kia Mohave не годится для динамичной езды. На шоссе он слишком ленив, а на грунтовке быстро выбирает энергоемкость и ловит пробой.