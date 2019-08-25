Kia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв

Большой рамник теперь не узнать!

Ремонт фасада

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Как же раздражают эти эмбарго и прочие запреты! На обновленном Мохаве я поездил в конце прошлого года: и маялся до мая, держа язык за зубами. А хотелось рассказать всё и сразу!

Эффект секретности усилили обстоятельства знакомства. Mohave пригнали на ночь глядя в подземный паркинг в центре Сеула, вернуть его нужно было до рассвета, за окном дождь и мрак — прямо шпионская история. И куда рвануть ночью на секретном черном внедорожнике? Конечно, к границе с Северной Кореей!

Неужели это тот же автомобиль десятилетней давности? Внешне — совсем другой! С огромным «грилем» решетки радиатора и массивной оптикой. Возраст выдает лишь непропорционально узкий кузов.

Kia Mohave

По салону прошлись хорошей «метлой». Виртуальные приборы и новая мультимедийка с гигантской «плазмой» отлично сочетаются с новой передней панелью, которая обрела рельеф и солидность.

От былого скучного интерьера из начала нулевых не осталось и следа. Подтянулись и материалы: металл приятно холодит пальцы, а деревянные вставки стали матовыми.

Деревянные панели избавились от пластикового глянца и стали фактурными. Изменились сиденья: и профиль, и набор регулировок. Сзади по-прежнему кубометры пространства для всех ростов и возрастов, остался и третий ряд.

Силовой агрегат прежний — трехлитровый турбодизель в 250 л.с. (на корейском рынке он развивает невыгодные для нас 260 сил) и восьмиступенчатый автомат. И это правильно. Шестицилиндровый дизель ошарашивает тягой и приятным низким тембром. Гидромеханическая коробка — не эталон скорострельности, но задержки в кикдауне минимальны, а передачи «нарезаны ровными и тонкими ломтиками».

Виртуальная приборная панель проста, понятна и информативна. Качество изображения соответствует классу.

У новой мультимедийной системы с гигантским дисплеем есть функция «звуки природы» — в зависимости от выбранного режима меняется оттенок амбиентной подсветки, а динамики транслируют звуки природы.

Трансмиссия не претерпела изменений. Есть несколько режимов, в том числе и внедорожных. Активируются они при включении понижающей передачи.



А вот к шасси инженеры приложили руку. Подкорректировали кинематику и отказались от задней пневмоподвески. Теперь в качестве упругих элементов только пружины. Шаг назад? Как сказать. В комплекте с пружинами на обеих осях теперь электронно-управляемые амортизаторы, меняющие демпфирующие характеристики в зависимости от выбранного режима движения.

Классический гидрач заменили электроусилителем. Жесткость подвески и отклики на руле в разных режимах действительно меняются, но плавность хода в спортивном режиме пострадала. А единственная реальная польза от спортивного режима заключается в том, что автомат начинает работать шустрее.

На Мохаве можно и нужно ехать расслабленно — корейские водители всё равно почтительно расступятся. Шасси — в «Комфорт» (задемпфированность автомата легко компенсируется ломовым дизелем). Мультимедийку — в программу релаксации. Я выбрал «Вековой лес», и фоновая подсветка позеленела, а в динамиках зашумела листва и защебетали птицы. От спокойных звуков так расслабился, что дорога к демаркационной линии пролетела ­незаметно.

В основе Мохава осталась рама, но подвеску основательно перетряхнули — вместо задних пневмобаллонов отныне только пружины. Зато амортизаторы электронно-управляемые.

Граница на замке

О приближении к самому счастливому государству в мире известила река Имджинган: на её противоположном берегу вдруг исчезли огоньки, и он погрузился во мрак. С той стороны — Северная Корея.

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Сворачиваем с автомагистрали на узкую дорогу, ведущую мимо приграничной железнодорожной станции Торасан. Дальше — КНДР! Освещение настолько скверное, что даже со штатива сделать фотографии не выходит.

Вскоре на горизонте появился пропускной пункт с противотанковыми ежами перед въездом и недоверчиво поглядывающими пограничниками.

Всё-всё, парни, мы здесь случайно, не берите в голову. Разворачиваемся — и обратно в Сеул!

Мне стало хорошо на душе, когда берег вновь озарился огнями, а на трассе появился поток машин. Обновленный Mohave отлично иллюстрирует южнокорейскую цивилизацию: устаревшие решения ­граничат с ультрасовременными технологиями.

Жаль, что ждать появления ­этого рамного внедорожника в России придется еще долго — до конца года, и это в лучшем случае.

Kia Mohave посвежел и внешне, и внутри. Не постарел бы опять — в России он появится лишь к концу года.

Рестайлинг удался — Mohave не узнать! Ждать — до конца года!

Kia Mohave

Длина / ширина / высота / база 4930 / 1920 / 1790 / 2895 мм

4930 / 1920 / 1790 / 2895 мм Двигатель дизельный, V6, 24 клапана, 2959 см³; 191 кВт / 260 л.с. при 3800 об/мин; 549 Н·м при 2000 об/мин

дизельный, V6, 24 клапана, 2959 см³; 191 кВт / 260 л.с. при 3800 об/мин; 549 Н·м при 2000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с

8,7 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 82 л

ДТ / 82 л Расход топлива: смешанный цикл 10,6 л /100 км

10,6 л /100 км Трансмиссия полный привод; A8

Kia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв Большой рамник теперь не узнать! Kia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв

Парковаться теперь стало легче — благодаря защите камеры заднего вида.

Фото: Александр Виноградов и Kia