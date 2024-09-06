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Ирония судьбы: водителя, наехавшего на лося, сбила машина

В Ярославской области водитель попал в две аварии и погиб

В Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина и тяжело пострадала женщина. Авария произошла около пяти часов утра 5 сентября на 19 километре автодороги Киндяки – станция Лом – Большое Село.

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Водитель грузовика ГАЗ сбил лося. Он остановил машину и вышел, чтобы осмотреть место ДТП. В это время его сбил автомобиль ВАЗ-2106. Водитель грузовика умер на месте.

За рулем легковушки находился 79-летний мужчина. Его пассажирка, 77-летняя женщина, была госпитализирована с серьезными травмами.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: госавтоинспекция Ярославской области

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 132
06.09.2024
Фото:Depositphotos
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