Ирония судьбы: водителя, наехавшего на лося, сбила машина

В Ярославской области водитель попал в две аварии и погиб

В Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина и тяжело пострадала женщина. Авария произошла около пяти часов утра 5 сентября на 19 километре автодороги Киндяки – станция Лом – Большое Село.

Водитель грузовика ГАЗ сбил лося. Он остановил машину и вышел, чтобы осмотреть место ДТП. В это время его сбил автомобиль ВАЗ-2106. Водитель грузовика умер на месте.

За рулем легковушки находился 79-летний мужчина. Его пассажирка, 77-летняя женщина, была госпитализирована с серьезными травмами.

По факту инцидента проводится проверка.

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Источник: госавтоинспекция Ярославской области