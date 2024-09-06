Дальность хода этого нового гибрида удивляет

Компания BYD опубликовала фото нового кроссовера Sea Lion 05 с запасом хода 2 тыс. км

Китайский автопроизводитель BYD обнародовал фото нового гибридного кроссовера Sea Lion 05. Длина автомобиля равна 4710 мм при колесной базой 2712 мм.

Он получит гибридную силовую установку пятого поколения, которую BYD представила в мае текущего года. Под капотом новинки бензиновый мотор 1.5 мощностью 100 л.с. и электродвигатель.

Гибридная трансмиссия пятого поколения от BYD отличается увеличенным запасом хода. Во время ее презентации в мае сообщалоь, что с ней автомобиль может проехать без остановки более 2 тыс. км с полным баком бензина и заряженной батареей.

BYD Sea Lion 05

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autohome