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Дальность хода этого нового гибрида удивляет

Компания BYD опубликовала фото нового кроссовера Sea Lion 05 с запасом хода 2 тыс. км

Китайский автопроизводитель BYD обнародовал фото нового гибридного кроссовера Sea Lion 05. Длина автомобиля равна 4710 мм при колесной базой 2712 мм.

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Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Он получит гибридную силовую установку пятого поколения, которую BYD представила в мае текущего года. Под капотом новинки бензиновый мотор 1.5 мощностью 100 л.с. и электродвигатель.

Гибридная трансмиссия пятого поколения от BYD отличается увеличенным запасом хода. Во время ее презентации в мае сообщалоь, что с ней автомобиль может проехать без остановки более 2 тыс. км с полным баком бензина и заряженной батареей.

BYD Sea Lion 05
BYD Sea Lion 05

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 143
06.09.2024
Фото:Autohome
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