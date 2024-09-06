519 л.с., полный привод, автомат: в РФ привезли немецкий премиальный кроссовер

В России поступил в продажу гибридный Porsche Cayenne Coupe за 24 млн рублей

В России появился в продаже немецкий премиальный кроссовер Porsche Cayenne актуальной рестайлинговой версии третьего поколения в кузове «купе» по цене 24 000 000 руб.

В России автомобиль предлагают в версии S E-Hybrid Coupé с гибридным двигателем объемом 3,0 литра общей мощностью 519 л.с., АКП. Привод полный.

Porsche Cayenne Coupe

Гибридный Porsche Cayenne дебютировал в 2019 году. Тогда он официально продавался в России, однако на отечественном рынке присутствовала дорестайлинговая версия и в традиционном кузове Cayenne. Сейчас автомобиль прошел рестайлинг, а также гибридная версия стала доступна и в кузове купе.

Porsche Cayenne Coupe

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews.ru