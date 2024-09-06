Турбированный мотор, робот, полный привод: этот кроссовер резко подешевел

Одна из версий кроссовера Exeed LX в России подешевела на 100 тыс. рублей

В России стал доступнее рестайлинговый кроссовер Exeed LX. Стоимость его бывшей базовой комплектации Premium в начале сентября уменьшилась на 100 тысяч рублей и теперь составляет 3 200 000 рублей вместо 3 300 000 рублей.

Под капотом LX 150-сильный турбированный мотор объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый «робот» DCT. Привод передний.

В опций этой версии адаптивный круиз контроль, двухзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, атмосферная подсветка, панорамная крыша, спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, электрорегулировки и вентиляция передних кресел и другое.

Exeed LX

Стоимость обновленного Exeed LX

Business – 3 090 000 рублей;

Premium – 3 200 000 рублей (-100 000 рублей);

Prestige AWD – 3 500 000 рублей;

Premium AWD – 3 580 000 рублей.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Автоновости дня»