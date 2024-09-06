Турбированный мотор, робот, полный привод: этот кроссовер резко подешевел
В России стал доступнее рестайлинговый кроссовер Exeed LX. Стоимость его бывшей базовой комплектации Premium в начале сентября уменьшилась на 100 тысяч рублей и теперь составляет 3 200 000 рублей вместо 3 300 000 рублей.
Под капотом LX 150-сильный турбированный мотор объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый «робот» DCT. Привод передний.
В опций этой версии адаптивный круиз контроль, двухзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, атмосферная подсветка, панорамная крыша, спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, электрорегулировки и вентиляция передних кресел и другое.
Стоимость обновленного Exeed LX
- Business – 3 090 000 рублей;
- Premium – 3 200 000 рублей (-100 000 рублей);
- Prestige AWD – 3 500 000 рублей;
- Premium AWD – 3 580 000 рублей.
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: «Автоновости дня»