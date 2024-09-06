Угадайте машину: старая модель, которая продается не хуже модных «китайцев»

Внедорожник Lada Niva Travel вошел в августовский Топ-5 продаж сегмента SUV

По результатам продаж новых легковых автомобилей в России в течение августа 2024 года на пятое место сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) попала отечественная Lada Niva Travel. В общем рейтинге моделей (без деления на сегменты) модель заняла седьмое место, так как на первом и втором тут оказались две дорожные модели, Гранта и Веста.

А вот сразу вслед за этими двумя позициями и расположились те модели, которые составили Топ-5 кроссоверов и внедорожников. В нем российская Niva Travel, разошедшаяся в августе тиражом 3991 экземпляр, пропустила вперед лишь Haval Jolion (8955 машин), Chery Tiggo 7 Pro Max (8004), Chery Tiggo 4 Pro (5543) и Changan CS55 Plus, проданный в количестве 4782 штук.

Отметим, что результат Нивы Travel оказался выше, чем у Haval M6, Geely Monjaro и соплатформенной Lada Niva Legend. Стоит напомнить, что Niva Travel выпускается с декабря 2020 года, ранее собиралась в Тольятти под названиями Lada Niva и Chevrolet Niva и является модернизированной версией ВАЗ-2123 Нива, запущенной в производство в 1998 году.