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Стоит ли сегодня инвестировать в покупку авто? Эксперт объяснил, как не ошибиться

Эксперт Булкин рассказал, почему покупка авто не будет хорошей инвестицией

Новое транспортное средство теряет в цене сразу же после того, как покинет автосалон порядка 20%, поэтому вложение средств в покупку автомобиля нельзя назвать хорошей инвестицией. Таким мнением поделился автоэксперт Александр Булкин.

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«В преимущественном количестве случаев покупка нового транспортного средства приводит к потере денежных средств. Стоит отметить, что первая потеря происходит после выезда из автосалона, а затем машина начинает терять в цене постепенно», – подчеркнул эксперт.

Желание инвестировать сдачей автомобиля в аренду или создание собственного таксопарка тоже можно назвать сомнительным вложением, убежден Булкин. Дело в том, что в этом сегменте очень высокая конкуренция, кроме того, эта деятельность сопряжена с большими расходами на запчасти и компоненты для автомобиля, констатирует эксперт.

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Многие автовладельцы вспоминают 2010-е годы, тогда действительно можно было получить хорошую прибыль, подчеркивает Булкин. Но в настоящее время эта схема не работает, для получения прибыли в текущих условиях нужен другой подход. Все, кто пытался хоть как-то заработать на таком виде инвестиций, столкнулись с огромными расходами и забросили эту деятельность, резюмировал эксперт.

Источник: carsweek.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
Количество просмотров 215
07.09.2024
Фото:Соцсети
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