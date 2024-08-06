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Покупка автомобиля — это инвестиции: эксперт объяснил, что ждет авторынок РФ

Эксперт Баканов объяснил, почему россияне в срочном порядке скупают автомобили

Комментируя информацию о том, что продажи новых легковых автомобилей по итогам июля 2024 года выросли сразу на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эксперт Петр Баканов констатировал, что у авторынка еще есть перспективы роста.

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По словам Баканова, в РФ есть определенный объем рынка, к которому он рано или поздно вернется при условии, что «не будет каких-то финансовых и прочих потрясений». Эксперт напомнил, что в 2012 году было реализовано более 2 млн новых автомобилей, а к концу текущего года продажи могут составить примерно 1,6 млн экземпляров – это намного больше, чем в 2023 году, подчеркнул Баканов.

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Потребитель опасается дальнейшего повышения цен на транспортные средства и рассматривает покупку авто как инвестицию.

«Мы же не понимаем, какие у нас запасы чего, то есть вы покупаете и потом продаете, по крайней мере, за те же деньги, но точно, чтобы не за меньшие», – объясняет эксперт.

Не стоит забывать и о программе трейд-ин, при помощи которой и грамотно подобранной кредитной программе можно получить неплохую скидку при покупке автомобиля, подчеркивает Баканов. Еще одним фактором к покупке машины эксперт назвал широкий ассортимент новых моделей на рынке.

«Раньше, допустим, что было делать людям, у которых пять-шесть миллионов рублей и нужен большой кроссовер? Выбор был невелик, а сейчас уже есть несколько игроков в этом сегменте», – резюмирует Баканов.

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В экспертном сообществе считают, что предполагаемая индексация утилизационного сбора в России пойдет на пользу отечественным производителям. На фоне роста цен на иномарки российские автопредприятия тоже смогут поднять цены на свою продукцию, убеждены эксперты автоотрасли.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: 360.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4103
06.08.2024
Фото:Depositphotos
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