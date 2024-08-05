Что будет с ценами: покупать машину или подождать?

Эксперты автоотрасли объяснили, почему не стоит сейчас покупать новую машину

Индексация утилизационного сбора в России пойдет на пользу отечественным производителям, потому что цены на иномарки вырастут. На этом фоне российские автопредприятия тоже могут поднять цены на свою продукцию. Об этом рассказали опрошенные эксперты автоотрасли.

Напомним, что с 1 октября 2024 года в России повысится ставка утильсбора, которая затем будет ежегодно индексироваться до 2030 года. В частности, ставки утильсбора для легковых автомобилей, LCV, грузовых машин, автобусов, прицепов и полуприцепов могут увеличить на 70-85%, а затем они будут расти на 10-20%. До 20 августа проект индексации утилизационного сбора должен пройти несколько обсуждений перед его рассмотрением Правительством РФ.

По мнению профессора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаила Акима, индексация утилизационного сбора будет выгодна отечественным производителям, так как в этом случае продукция их конкурентов будет стоить дороже. С другой стороны, это даст возможность отечественному автопрому тоже повышать цены.

В то же время, считает доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков, в текущих условиях не стоит покупать автомобиль если для этого нет срочной необходимости. Он тоже убежден, что цены на рынке РФ поднимутся на фоне повышения утильсбора, но не критично. Китайские производители очень лояльны и проводят гибкую ценовую политику, они готовы снижать цены, если склады затоварены.

Меренков рекомендует дождаться сезонных специальных предложений, к тому же в летнее время продажи всегда падают. В конце текущего года и начале следующего будет еще больше акций, и цены на модели предыдущего модельного года будут снижены до 10−20%, подытожил эксперт.

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Источник: 1prime.ru