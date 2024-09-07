Фатальные последствия: почему нельзя заправлять машину АИ-92 на постоянной основе

Эксперт Моженков объяснил, чем чревато для двигателя авто использование АИ-92

Однократное использование низкооктанового бензина не спровоцирует серьезные последствия для двигателя машины, но систематическое применение приведет к ускоренному износу не только мотора, но и других элементов топливной системы. Об этом рассказал бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков.

Причем степень последствий зависит от конкретной марки автомобиля, подчеркнул эксперт. Это связано с тем, что разные производители предлагают двигатели, отличающиеся друг от друга по качеству.

«Если использовать бензин с более низким октановым числом на постоянной основе, это приведет к проблемам в двигателе и топливной системе. Но никто такие эксперименты не проводит – это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми», – объясняет эксперт.

Напомним, если производитель указал бензин АИ-92 в качестве резервного, то заправляться нужно только АИ-95. Связано это с конструктивными особенностями деталей двигателя, которые проектировались под высокооктановый бензин, хотя непродолжительное время могут работать и на низкооктановом при условии небольших нагрузок.

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Источник: Газета.Ru