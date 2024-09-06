Кроссоверы с такими неубиваемыми вариаторами проедут сотни тысяч километров

Эксперт Антюфьев перечислил топ-5 кроссоверов с самыми выносливыми вариаторами

При грамотном и правильном обслуживании вариаторы автомобиля могут прослужить сотни тысяч километров, не доставляя серьезных проблем автовладельцам. Об этом заявил руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев, он перечислил топ-5 самых выносливых агрегатов.

Honda CR-V с вариатором BRJA – этот агрегат по праву считается одним из самых надежных. Он способен работать в паре с моторами объемом до 2,4 л, выдерживая максимальный крутящий момент в 250 Нм. Ему нужно специальное масло Honda CVT HCF-2. При регулярном обслуживании каждые 40 тыс. км агрегат дотянет до 300 тыс. км без серьезных поломок, а ресурс рассчитан на пробег не менее 150 тыс. км. Ключевые преимущества: усиленная цепь, производительный электрический масляный насос и наличие гидротрансформатора.

Honda CR-V

Subaru Forester с вариатором TR580 (Lineartronic) – этот агрегат рассчитан на работу с моторами объемом 2,0 и 2,5 л, и выдерживает максимальный крутящий момент в 250 Нм. Средний пробег до серьезного ремонта – примерно 200 тыс. км. Надежность обеспечивает ремень вместо цепи, а также вынесенный за пределы электронный блок управления. Интервал замены масла составляет 70 тыс. км, в холодном климате возможна утечка жидкости через сальник гидротрансформатора.

Subaru Forester

Nissan Murano с вариатором Jatco JF010E – агрегат совместим с мощными двигателями V6 объемом 3,5 л и выдерживает крутящий момент до 350 Нм. Средний пробег – примерно 250 тыс. км. У этого агрегата усиленная конструкция и более производительный масляный насос. Для поддержания ресурса масло нужно менять каждые 60 тыс. км и превентивно менять ремень каждые 150 тыс. км.

Nissan Murano

Toyota RAV4 с вариатором K112 – агрегат рассчитан на работу с моторами объемом до 2,4 л, выдерживает крутящий момент до 235 Нм. Средний ресурс – 250 тыс. км и более. Благодаря объединенному радиатору вариатора с системой охлаждения двигателя, снижается вероятность перегрева коробки. Слабым местом является возможный износ подшипников после 100 тыс. км пробега, чтобы продлить ресурс масло необходимо менять каждые 45-60 тыс. км.

Toyota RAV4

Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF011E – он может работать в паре с моторами объемом до 2,5 л, выдерживает крутящий момент до 250 Нм., средний ресурс составляет 180-200 тыс. км. Надежность вариатора зависит от стиля вождения и своевременного обслуживания. Ключевой фактор долговечности – неагрессивная езда и регулярная замена масла.

Mitsubishi Outlander

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Источник: rg.ru