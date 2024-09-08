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Они дико нервируют водителей: самые бесполезные опции автомобилей

Аналитики JD Power перечислили самые раздражающие опции современных машин

Агентство J.D. Power с июля 2023 года по май 2024 года провело исследование, в ходе которого было опрошено свыше 81 тысячи владельцев автомобилей модельного года 2024. Авторы исследования хотели выявить отношение водителей к различным электронным опциям в их автомобилях.

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Оказалось, что некоторые из них вызывают явное раздражение. Так, особенно бесполезной функцией водители сочли отдельный тачскрин для переднего пассажира. Только 10% респондентов регулярно возят кого-либо на переднем сидении, но и тогда пассажиры предпочитают пользоваться собственными смартфонами, а не незнакомым устройством.

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Среди раздражающих опций водители указали на технологию управления жестами и сканеры отпечатков пальцев. Проблемы возникают у людей, которые привыкли активно использовать жесты во время общения.

Отзывы об электронных ассистентах безопасности различаются. Некоторые, такие как система мониторинга зон, не видимых водителю, и камера заднего вида, водители сочли полезными. А системы полуавтономного вождения до сих пор не пользуются популярностью, автомобилисты предпочитают сами контролировать управление машиной.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: J.D. Power

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 452
08.09.2024
Фото:Unsplash
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