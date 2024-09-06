У популярного «китайца» появилась упрощенная комплектация: он сильно подешевел

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Кроссовер Jaecoo J7 получил новую базовую версию и стал дешевле на ₽400 тыс.

Кроссовер Jaecoo J7 в России получил новую базовую комплектацию Urban. Она на 400 тыс. руб. дешевле версии Lifestyle, которая ранее считалась начальной.

Jaecoo J7
Jaecoo J7
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J7 в версии Urban в отличие от Lifestyle оснащается мотором мощностью 150 л. с. (в версии Lifestyle мощность мотора составляет 186 л. с.). Также в этой комплектации не хватает несколько опций: системы кругового обзора, функции автоматического включения и выключения фар, а также электропривода багажника и обогрева второго ряда сидений.

Интерьер Jaecoo J7
Интерьер Jaecoo J7

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Кроссовер в версии Urban стоит 2 749 900 руб., а в комплектации Lifestyle – 3 149 900 руб.

Jaecoo является суббрендом китайского концерна Chery, он был создан в 2023 году для продаж автомобилей в России.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 10856
06.09.2024
Фото:Jaecoo
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