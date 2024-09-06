Параимпорт: эти 5 новинок понравятся вам функционалом и богатым оснащением

На российский рынок привезли сразу пять новинок от японского бренда Mitsubishi

Российские дилеры завезли в Россию по схеме параллельного импорта новые модели от японского бренда Mitsubishi. Почти все представленные новинки раньше не продавались в нашей стране, среди них Xpander, Montero Sport, Outlander, L200 и Airtrek.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Montero Sport от 5,6 млн рублей с двигателем объемом 3,0 л и мощностью 209 л.с. У этого рамного внедорожника есть двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, автоматическое управление светотехникой, салон из кожи, мультимедиа с навигацией и голосовым управлением.



Mitsubishi Outlander – под капотом кроссовера 2023 года выпуска стоит мотор объемом 2,5 л мощностью 184 л.с. За комплектацию HL дилер просит от 4,9 млн рублей. Из опций: полный привод, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi L200 2024 года стоит от 5,3 млн рублей с учетом скидок. За эти деньги дилер предлагает 150-сильный дизель объемом 2,4 л, полный привод, двухрядная кабина, много «умной» электроники включая систему выбора режимов вождения, бесключевой доступ в салон, дистанционный запуск двигателя, мониторинг опасных объектов и многое другое.



Mitsubishi Airtrek 2023 года предлагается по цене от 3,5 млн рублей. Это 224-сильный кроссовер с электрической установкой 70 кВт ч запаса хода которой хватит до 520 км. В списке опций: два интерактивных дисплея, камера на 360 градусов, интеллектуальный круиз-контроль, и интерфейс управления функций посредством мобильного приложения на смартфоне.

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Источник: Autonews