Импортозамещение: на российском заводе будут производить системы для автомобилей

Глава Минпромторга Алиханов: в России наладят производство ABS и ESC

На бывшем заводе «Роберт Бош Самара» (нынешнее название «НАМИ инновационные компоненты» запустят производство электронной курсовой устойчивости (ESC) и антиблокировочной системы тормозов (ABS). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума.

«Сейчас ФГУП "НАМИ" совместно с дочерним предприятием "НАМИ инновационные компоненты" ведет работу по монтажу оборудования для организации производства систем ABS и системы динамической стабилизации ESC. Параллельно, совместно с российскими автопроизводителями идет работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний "НАМИ"», – уточнил вице-премьер.

По словам Мантурова, ожидается, что производство автокомпонентов на заводе в Самаре запустят в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал, что предприятие рассмотрит вариант закупки антиблокировочной системы у завода «Роберт Бош Самара», собственником которого стало ФГУП «НАМИ».

Напомним, сегодня, 6 сентября заканчивает свою работу Восточный экономический форум во Владивостоке.

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Источник: ТАСС