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Модифицированный седан после прохождения испытаний поступит в массовую продажу

В Иране встал на конвейер седан Pars Khodro Cadilla P90

Производство опытной партии седана Pars Khodro Cadilla P90 наладили в Иране. О запуске производства сообщают местные СМИ.

Речь идет о модели седан Renault Logan первого поколения, которая претерпела кардинальные изменения, автомобиль перевели на импортонезависимую компонентную базу. Pars Khodro Cadilla P90 получил оригинальный внешний обвес, из-за которого автомобиль выглядит брутальным, у него фары измененной формы.

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90
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Силовой агрегат представлен 4-цилиндровым 16-клапанным двигателем мощностью 115 л.с. Салон интерьера иранского седана тоже отличается от Logan. У Cadilla P90 новый руль, цифровая комбинация приборов, а кресла обиты натуральной кожей. Неизменной осталась форма передней панели, она такая же, как и у исходной версии.

В списке оснащения: ABS, системы курсовой устойчивости и распределения тормозных усилий, кондиционер с полуавтоматическим управлением, также есть камера заднего вида.

Интерьер Pars Khodro Cadilla P90
Интерьер Pars Khodro Cadilla P90

Ожидается, что после выпуска опытно-промышленной партии и всех необходимых испытаний седан поступит в продажу.

Источник: khodrobank.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Khodro Bank
Количество просмотров 138
07.09.2024
Фото:Khodro Bank
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