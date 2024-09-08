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Назван самый популярный подержанный автомобиль на российском рынке

«Авито Авто»: Lada Priora признана самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

Согласно данным «Авито Авто», самая популярная модель с пробегом в августе 2024 года – Lada Priora, которая получила 4,1% спроса.

В топ-5 самых востребованных моделей за месяц вошли только модели АВТОВАЗа. Lada Granta заняла второе место (3%), за ней следуют Lada Samara (ВАЗ-2114) (2,8%) и ВАЗ-2107 (2%).

Lada Priora
Lada Priora
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Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Среди всех брендов Toyota продемонстрировала самый значительный рост предложения за год, увеличив его на 39,4%. В августе 2024 года Lada Granta занимает первое место по количеству объявлений на рынке подержанных автомобилей (2,9%).

Общее предложение автомобилей с пробегом по сравнению с прошлым годом выросло на 34,9%. Средняя цена на подержанные автомобили в августе 2024 года осталась на уровне 950 000 рублей, что соответствует показателям предыдущего месяца.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 771
08.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Priora ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-4