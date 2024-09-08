Назван самый популярный подержанный автомобиль на российском рынке

«Авито Авто»: Lada Priora признана самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

Согласно данным «Авито Авто», самая популярная модель с пробегом в августе 2024 года – Lada Priora, которая получила 4,1% спроса.

В топ-5 самых востребованных моделей за месяц вошли только модели АВТОВАЗа. Lada Granta заняла второе место (3%), за ней следуют Lada Samara (ВАЗ-2114) (2,8%) и ВАЗ-2107 (2%).

Lada Priora

Среди всех брендов Toyota продемонстрировала самый значительный рост предложения за год, увеличив его на 39,4%. В августе 2024 года Lada Granta занимает первое место по количеству объявлений на рынке подержанных автомобилей (2,9%).

Общее предложение автомобилей с пробегом по сравнению с прошлым годом выросло на 34,9%. Средняя цена на подержанные автомобили в августе 2024 года осталась на уровне 950 000 рублей, что соответствует показателям предыдущего месяца.

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Источник: Авито