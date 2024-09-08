Легендарный японский рамный внедорожник обновился и стал мощнее

Nissan Patrol 2025 получит двигатель V6 мощностью 425 л. с. от Infiniti QX80

Nissan Armada (Patrol), один из самых больших и мощных внедорожников на рынке, возвращается в 2025 году, полностью переосмысленным и готовым покорить новые вершины. Это не просто рестайлинг – Armada 2025 перезапускается с чистого листа, предлагая свежее дизайнерское видение, продвинутые технологии и невероятные внедорожные возможности.

Nissan Armada (Patrol) 2025

Armada 2025 демонстрирует совершенно новый дизайн, который сочетает в себе атлетичность и современность. Передняя часть украшена обновленной решеткой радиатора, агрессивными фарами и мускулистым капотом. В профиль выделяются плавные линии кузова, подчеркивающие мощь и динамику внедорожника. В задней части впечатляет широкая светодиодная полоса, которая объединяет задние фонари и добавляет стиля.

Под капотом Armada 25 скрывается мощный 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, позаимствованный у Infiniti QX80. Этот двигатель выдает 425 л. с. и впечатляющие 700 Н·м крутящего момента, что на 25 л. с. и 140 Н·м больше, чем у предыдущего V8. Это обеспечивает невероятную динамику и способность буксировать до 3900 кг. Для передачи мощности используется 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая обеспечивает плавное и эффективное переключение.

Armada 2025 претендует на звание лидера в сегменте внедорожников благодаря прочной конструкции и совершенно новой внедорожной комплектации Nissan Pro-4X. Модель Pro-4X оснащена 20-дюймовыми колесами с шинами повышенной проходимости, адаптивной пневматической подвеской, металлической защитой нижней части кузова и электронным блокируемым задним дифференциалом. Этот дифференциал ранее был доступен только на ближневосточном рынке для Nissan Patrol – теперь он доступен и в США.

Интерьер Nissan Armada (Patrol) 2025

В салоне Armada 2025 комфорт и технологии выведены на новый уровень. Третий ряд сидений предлагает достаточно пространства для пассажиров. Панель приборов и центральная консоль выполнены в современном стиле, с большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, современной аудиосистемой и широким набором опций, включая массаж сидений.

Особого внимания заслуживает комплектация Nissan Pro-4X. Благодаря адаптивной пневматической подвеске, которая может изменять дорожный просвет, Armada Pro-4X легко преодолевает любые препятствия. В максимальной настройке подвески дорожный просвет достигает 244 мм, что на 53 мм больше, чем у стандартной модели.

Версия Platinum Reserve предлагает еще более роскошное и престижное оснащение. Она отличается эксклюзивными 22-дюймовыми колесами, адаптивной пневматической подвеской, задней светодиодной световой планкой с полноразмерной полосой задних фонарей, массажем сидений и другими премиальными функциями.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1