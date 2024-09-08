#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Skoda нашла способ увеличить пробег своих автомобилей до 1300 км на одном баке

Skoda начнет использовать гибридную технологию SAIC DMH в своих автомобилях

Чешский автопроизводитель Skoda, сталкивающийся с трудностями в продажах на китайском рынке, ищет новые пути для привлечения покупателей. Решение, которое может стать ключом к успеху – внедрение гибридной технологии DMH (dual-mode hybrid) от китайского гиганта SAIC.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

DMH — это уже четвертое поколение гибридной системы SAIC, которое с 2010 года проходит постоянное развитие. Первое поколение дебютировало в 2013 году на модели Roewe e550, а последнее, четвертое, представлено в 2023 году на Roewe D7 и кроссовере D5X. Эта технология также используется в новой модели MG HS на европейском рынке.

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Система DMH SAIC, по аналогии с BYD DM 5.0, использует либо атмосферный, либо турбированный двигатель объемом 1,5 л. Седан D7 DMH оснащен атмосферным двигателем мощностью 111 л. с., а внедорожник D5X – турбированным двигателем мощностью 150 л. с. Турбированный двигатель 15FKE работает по циклу Миллера, обеспечивая тепловой КПД 43%.

В ходе испытаний, проведенных в начале года на острове Хайнань, Roewe D5X проехал впечатляющие 1621 км при среднем расходе топлива 3,8 л/100 км. Эта впечатляющая экономия достигается благодаря аккумуляторной батарее емкостью 21,5 кВтч, обеспечивающей запас хода на электротяге в 135 км. Общая дальность пробега, по данным системы измерения CLTC, составляет 1300 км.

Скорее всего, Skoda будет использовать систему DMH в своих моделях, продаваемых на китайском рынке, чтобы удовлетворить потребности местных покупателей, которые все чаще ищут автомобили с высокой топливной экономичностью и экологичностью.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1358
08.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0