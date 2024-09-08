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Волгу с минимальным пробегом и в идеальном состоянии продают в РФ по цене новой Весты

В России продают Волгу 1984 года с пробегом 9 тыс. км за 1,95 млн рублей

В наше время, когда рынок автомобилей пестрит новыми моделями, полными электроники и комфорта, в продаже появился необычный экземпляр, способный вызвать ностальгию у ценителей советской автомобильной истории. Речь идет о ГАЗ-24 Волга 1984 года выпуска с пробегом всего 9 тысяч километров.

ГАЗ-24 Волга
ГАЗ-24 Волга
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Владелец автомобиля оценил его в 1,95 млн рублей. Эта сумма вполне достаточна, чтобы приобрести новую Lada Vesta в топовой комплектации или даже компактный китайский седан.

ГАЗ-24 Волга под капотом
ГАЗ-24 Волга под капотом

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Автомобиль находится в идеальном, коллекционном состоянии, с реальным пробегом и заводской окраской. Все узлы и детали оригинальные, машина на ходу. Волга окрашена в стандартный светло-серый цвет, а вот интерьер выполнен в редком синем оттенке.

ГАЗ-24-01 выпускался с 1968 по 1986 год, и представленная модель относится к числу последних экземпляров, сошедших с завода. Автомобиль имеет длину 4760 мм, оснащен мотором объемом 2.5 литра мощностью 85 л. с. и 4-скоростной механической коробкой передач.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 3114
08.09.2024
Фото:Auto.ru
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